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11.10.2018
ЦАМТО

В России создали новый пистолет для военных

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Пистолет Макарова
Пистолет Макарова.
Источник: © РИА Новости, РИА Новости

ЦАМТО, 10 октября. Новый пистолет для Минобороны РФ находится на госиспытаниях, которые завершатся в декабре, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

"Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах Минобороны РФ. Завершение государственных испытаний в соответствии с Директивой Минобороны РФ – декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил РФ", – сказал А.Баков.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что в интересах Министерства обороны ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9х21, призванный заменить ПМ (пистолет Макарова), который настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии. Подразделения спецназначения используют пистолет Стечкина, ориентированный под патрон 9х18.

10.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Стечкин
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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