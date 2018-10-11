В России создали новый пистолет для военных

ЦАМТО, 10 октября. Новый пистолет для Минобороны РФ находится на госиспытаниях, которые завершатся в декабре, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

"Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах Минобороны РФ. Завершение государственных испытаний в соответствии с Директивой Минобороны РФ – декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил РФ", – сказал А.Баков.

Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что в интересах Министерства обороны ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9х21, призванный заменить ПМ (пистолет Макарова), который настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии. Подразделения спецназначения используют пистолет Стечкина, ориентированный под патрон 9х18.