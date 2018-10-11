Делегация Минобороны России во главе с начальником инженерных войск ВС РФ прибыла с официальным визитом во Вьетнам

ЦАМТО, 10 октября. Делегация Минобороны России прибыла с официальным визитом во Вьетнам. Визит пройдет с 9 по 12 октября. Делегацию возглавляет начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Целью визита является обмен опытом в области инженерного обеспечения, ознакомление с инженерными войсками вооруженных сил Вьетнама и обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества по линии инженерных войск. Участники обсудят вопросы подготовки вьетнамских военнослужащих в Международном противоминном центре Вооруженных Сил России и Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова, а также возможное участие вьетнамских военнослужащих в соревнованиях, проводимых в рамках Армейских международных игр по линии инженерных войск: "Открытая вода", "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула".

В ходе визита российская делегация ознакомится с порядком подготовки специалистов в области разминирования в учебных центрах Вьетнама, а также их учебно-материальной базой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.