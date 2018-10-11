На нужды друзей: Пентагон скопирует российское оружие

National Interest: США хотят производить российское стрелковое оружие

Пентагон предложил оружейным компаниям США начать производство аналогов российского оружия, которое будет передаваться вооруженным формированиям по всему миру, уже сейчас использующим, в частности, российские пулеметы, пишет американский журнал The National Interest. Компании, конкурирующие за грант, должны самостоятельно раздобыть чертежи оружия. Приобретать лицензии Вашингтон, по всей видимости, не планирует.

Министерство обороны США предлагает американским компаниям создать аналог российского оружия. Как сообщает издание The National Interest, Пентагон опубликовал программу поддержки малого бизнеса в области инновационных исследования (SBIR).

Цель программы - создание в США "инновационного потенциала", чтобы производить полнофункциональные копии зарубежного оружия, которые "равноценны изделиям на международном уровне или превосходят их".

Причина инициативы, по мнению автора статьи Майкла Пека, лежит в современных военных конфликтах. К примеру, в Ираке и Сирии многие вооруженные формирования активно используют оружие, созданное именно в России или СССР. Сюда попадают не только винтовки и автоматы, но также гранатометы и тяжелые пулеметы, которые устанавливают на "джихад-мобили", отмечает ФАН.

Среди моделей оружия, которое предполагается скопировать, значатся легкий пулемет ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный. - "Газета.Ru") калибром 7,62 мм, и крупнокалиберный 12,7-мм пулемет НСВ.

Издание отмечает, что Пентагон не собирается "облегчать компаниям задачу" и не будет предоставлять чертежи этих вооружений. Конкуренты должны будут самостоятельно найти чертежи и использовать свои производственные мощности. Важное условие - все работники предприятия должны быть американцами, передает RT.

Тем не менее, минобороны США планирует копировать не только образцы советского и российского вооружения - программа касается иностранного оружия вообще. Основной вопрос, по данным издания, в авторских правах на оружие. Видимо, США собираются производить копии оружия без лицензий от владельца прав.

"В любом случае, идея производить зарубежное оружие в Америке, вместо того чтобы покупать его у сомнительных торговцев по всему миру, кажется резонной и целесообразной с экономической точки зрения", - пишет Пек.

Вместе с тем сама идея копировать оружие Калашникова далеко не нова - производство копий советских автоматов и пулеметов налажено в Азии, Африке, Западной Европе и обеих Америках. Автоматы на базе АК для гражданского использования изготавливаются по меньшей мере шестнадцатью фирмами в 11 штатах США, сообщает НСН.

В частности, в штате Флорида автоматы на базе Калашникова создает компания Kalashnikov USA.

Она начала свою деятельность в качестве импортера оружия, производимого российским концерном "Калашников". Однако после того как американские власти ввели против российской компании санкции из-за "вмешательства России в дела Украины", ситуация изменилась. Фирма Kalashnikov USA начала заниматься производством своего собственного оружия, в том числе одной из версий АКМ.

Американские военные оценивают по достоинству не только российское стрелковое оружие, но и более "стратегические" образцы. Дальность полета российских крылатых ракет "Калибр" покрывает всю территорию Европы, заявил командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников Джеймс Фогго.

"Шесть новых подлодок класса "Кило" (проект 636 "Варшавянка". - "Газета.Ru") сейчас действуют в районе Черного моря, две из них были в Средиземном море и запускали ракеты "Калибр". Ракета "Калибр" - это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей, включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы", - заявил адмирал на мероприятии в Atlantic Council в Неаполе.

За месяц до этого вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Минобороны РФ планирует отправлять на экспорт в страны Тихоокеанского региона многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли проекта 22800, оснащенные ракетами "Калибр".

По его словам, у данных кораблей "хороший экспортный потенциал". Он также добавил, что в настоящее время многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли с ракетами "Калибр" идут на вооружение российского флота. Военный подчеркнул, что корветы "получились очень удачными".

В том же месяце президент России Владимир Путин сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом "Калибр".

Российский лидер напомнил, что в 2018 году российский флот уже получил четыре надводных корабля, один контрдиверсионный катер и три судна обеспечения. Также он заявил о развитии инфраструктуры флота, включая объекты базирования.

Кроме того, глава государства сообщал, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море. Путин обращал внимание на слаженные действия экипажей российских кораблей и подлодок в ходе военной операции в Сирии.

Отдел "Армия"