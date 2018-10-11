Доля выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК может достигнуть 19% к концу года

Президент Владимир Путин ранее поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции от общего объема производства ОПК не менее чем до 17%, к 2025 году - до 30%, к 2030 году - до 50%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Доля производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к концу 2018 года может составить 19%. Об этом в ходе "правительственного часа" в Госдуме сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Уровень гражданского производства предприятий ОПК составит на конец года, мы рассчитываем, 19%", - сказал Мантуров.

Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции от общего объема производства российского ОПК не менее чем до 17%, к 2025 году - до 30%, к 2030 году - до 50%. Глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что необходимо повысить ответственность предприятий ОПК за невыполнение поставленных целей и ключевых показателей эффективности по гражданской продукции.