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11.10.2018
РИА Новости

Страны ОДКБ впервые приняли совместный план применения войск

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Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ Взаимодействие-2018. Архивное фото
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ Взаимодействие-2018. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Все государства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые приняли участие в совместном планировании применения воинских контингентов на учениях в Киргизии, сообщил руководитель маневров, командующий войсками Центрального военного округа России (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин.

"В Киргизии впервые в совместном планировании применения воинских контингентов приняли участие все государства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Действия отработали во время учений "Взаимодействие-2018", которые с 10 по 13 октября проходят в Киргизии", - приводятся в сообщении ЦВО слова Лапина.

Он добавил, что на полигоне "Эдельвейс" развернули вспомогательный пункт управления округа, который является основой совместного учения "Взаимодействие-2018".

"Впервые после подписания в 2017 году Плана применения объединенной группировки войск ВС РФ и ВС Киргизии при участии всех государств-участников ОДКБ мы проводим совместное планирование применения воинских контингентов шести стран на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, при этом управление группировкой войск (сил) осуществляется под моим руководством", - сказал Лапин.

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. В нем принимают участие более 1,6 тысячи военнослужащих шести стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 250 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов. В рамках практических действий объединенная группировка войск в горах отразит атаку и уничтожит незаконное вооруженное формирование.

От российской стороны на учения привлечены подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, подразделения воздушных десантных войск и специального назначения, а также оперативно-тактическая и армейская авиация, которая переброшена в Киргизию из Сибири и с Урала, уточняет ЦВО.

10.10.2018
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Армения
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