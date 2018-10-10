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10.10.2018
ТАСС

Ракетные комплексы "Ярс" вышли на марши к полевым позициям в ходе учений РВСН

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Автономная пусковая установка комплекса "Ярс"
Автономная пусковая установка комплекса "Ярс".
Источник: © Вадим Савицкий

Ракетчики отрабатывают взаимодействие с соединениями и частями военных округов, с органами МЧС, МВД и ФСБ России

ТАСС, 9 октября. Ракетные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" Тейковского и Тагильского ракетных соединений в центральной части России и на Урале приступили к совершению марша на полевые позиции. Выход на позиции проходит в рамках контрольной комплексной проверки ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили  в пресс-службе Минобороны.

"В ходе проверки планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий противника в районах дислокации войск", - рассказали в российском военном ведомстве.

Учения являются одним из ключевых эпизодов контрольной комплексной проверки подразделений РВСН. Ракетчики отрабатывают взаимодействие с соединениями и частями военных округов, с органами МЧС, МВД и ФСБ России. Всего к контрольным комплексным проверкам и учениям РВСН по итогам года привлечено более 5 тысяч военнослужащих и около 700 единиц техники.

09.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
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Проекты
Военные учения
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