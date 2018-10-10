В Индии создадут совместное предприятие по производству АК-103?

Индийские СМИ пишут о том, что во время визита российского президента в Нью-Дели тема военно-технического сотрудничества не ограничивалась поставкой ЗРК С-400. Утверждается, что состоялось обсуждение такого вопроса, как создание совместного предприятия по созданию в Индии российских автоматов АК-103 калибра 7,62х39 мм.

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В материале порталов DefenseWorld и Indian Defense News говорится, что Индия заинтересована в реализации такого проекта в рамках действующей программы "Make in India". В свою очередь Минобороны Индии ранее высказывало заинтересованность в приобретении 650 тыс. штурмовых винтовок именно калибра 7,62 мм.

Из материала:

На международной военной выставке АРМИ-2018 в России в августе этого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил индийским СМИ, что "Рособоронэкспорт" может принять участие в проекте создания российско-индийского совместного предприятия по выпуску АК-103.

В индийских СМИ заявлено, что межправительственное соглашение обсуждалось в ходе визита Владимира Путина в Индию. Однако о результатах не сообщается. При этом говорится о некоторых параметрах возможной сделки.

По индийским законам (в формате упомянутой программы "Make in India") индийская доля уставного капитала в совместном предприятии должна составлять от 50,5%. При этом, как отмечено, обсуждается такой сложный вопрос, как использование российской интеллектуальной собственности – собственности, которая принадлежит концерну "Калашников".

Из материала:

Индийское министерство обороны подбирает два типа штурмовых винтовок: высокоточную штурмовую винтовку с высокой скорострельностью, предназначенную для фронтовых подразделений (включая спецподразделения), и более лёгкую штурмовую винтовку, предназначенная для войск пехоты. AK-103 может соответствовать второму типу требований.

Официальные ведомства в России этих индийских публикаций пока не прокомментировали.