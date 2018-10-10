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10.10.2018
Военное обозрение

Ну, база - не база, а представительство будет. Россия подпишет договор с ЦАР

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Россия готова предложить Центральноафриканской Республике создание на ее территории российского представительства при министерстве национальной обороны ЦАР с целью оказания помощи в восстановлении армии этой африканской страны. Проект соглашения разработан Минобороны России совместно с российским МИДом и предполагает подписание договора между правительствами двух стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

Минобороны РФ

Согласно документу, российское Минобороны создаст на территории ЦАР свое представительство при министерстве национальной обороны страны, в задачи которого будет входить решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества, обучение российскими специалистами военных ЦАР эксплуатации, ремонту и применению поставляемыми ей техники и вооружения, а также восстановление армии республики.

Представительство будет создано со штатом всего пять человек, в него будут входить: руководитель и его зам, помощник руководителя по контрактной работе, старший офицер и референт-переводчик. Сотрудники представительства и члены их семей будут находиться под юрисдикцией России. Содержание представительства полностью ляжет на российскую сторону. Сотрудники не будут участвовать в боевых действиях, их задача только обучение.

Соглашение уже одобрено правительством и предполагается, что дальнейшие переговоры от имени России будет вести Минобороны РФ, на что военному ведомству даны широкие полномочия.

09.10.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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