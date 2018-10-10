Пентагон принял решение продлить срок службы ПТРК TOW

Министерство обороны США приняло решение продлить срок службы противотанкового ракетного комплекса TOW, принятого на вооружение американской армии 48 лет назад, в 1970 году, как минимум до 2050 года. Руководство Пентагона подписало контракт с компанией Raytheon на разработку нового ракетного двигателя для ПТРК, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании.

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Предполагается, что проведенная модернизация двигателя для ракет ПТРК TOW значительно увеличит дальность огня и расширит боевые возможности американской армии. Как заявил вице-президент подразделения Raytheon Land Warfare Systems Ким Эрнцен, компания проводит политику последовательной модернизации комплекса, что позволяет ему быть актуальным для современного боя.

По имеющейся информации, на разработку нового двигателя выделено 21 млн. долларов и три года работ. В компании отмечают, что новые двигатели в дальнейшем будут устанавливаться на все версии ракет, включая модификации 2A, 2B и Bunker Buster.

На сегодняшний день ПТРК TOW является одним из самых популярных противотанковых комплексов мира, он стоит на вооружении более чем более чем сорока пяти стран мира. Согласно данным компании, уже произведено порядка 690 000 ракет для TOW.

Спецификации TOW

Принцип действия: Запускаемая из трубы; оптически наводимая; управляемая по проводу

Общая длина: 2210 мм

Диаметр картридж: 127 мм (152 мм -TOW-2)

Длина картриджа: 1170 мм (1450 мм -TOW-2)

Размах крыльев: 450 мм

Система заряжения: разовый картридж, многоразовая пусковая установка

Темп стрельбы: 2 ракеты в минуту

Дальность стрельбы: 3000-4500 м (в зависимости от модели)

Бронепробиваеность: 600-1000 мм (в зависимости от модели)

Скорость (все модели): 300 м/с