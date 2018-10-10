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10.10.2018
Военное обозрение

В ОПК уточнили сроки первого полёта Ту-22М3М

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Начало летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М перенесены на конец октября – начало ноября из-за неготовности машины, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.

Дмитрий Пичугин/www.airforce.ru

С первым полетом – задержка, самолет пока к нему не готов, сказал источник агентству.

По его словам, машина взлетит, в лучшем случае, в конце октября – начале ноября.

Собеседник пояснил, что сегодня продолжаются наземные испытания совместимости элементов искусственного интеллекта самолета. И, скорее всего, эта работа продлится еще несколько недель.

Ранее в ПАО "Туполев" сообщали, что Ту-22М3М поднимется в воздух в сентябре 2018 года. Выкатка опытного образца из цеха Казанского авиазавода состоялась 16 августа. В 2019 году должна начаться серийная модернизация машин.

Информация о том, что Минобороны РФ подписало контракт на проведение модернизации 30 ракетоносцев Ту-22М3 до версии Ту-22М3М, появилась в прессе в 2012 году. Об этом также сообщало Военное обозрение. На тот период был переоборудован лишь один самолет, который длительное время проходил испытания.

Модификация отличается новым комплексом цифрового бортового оборудования, созданного на отечественной элементной базе. Кроме того, согласно информации "Туполева", значительно расширен боевой потенциал бомбардировщика, в том числе радиус его действия. По словам главкома ВКС, обновленный самолет сможет нести крылатые (Х-32) и гиперзвуковые ракеты.

09.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
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