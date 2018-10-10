Всего лишь фейк. В ОПК опровергли закрытие программы БПЛА "Альтаир"

Никакого решения о закрытии программы производства беспилотного летательного аппарата "Альтаир" не принималось и не приниматься не будет, речь шла только о переносе будущего производства БПЛА на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом решение о нем (переносе) должно быть принято до конца этого года.

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Источник в оборонно-промышленном комплексе России, знакомый с ситуацией, заявил, что в настоящий момент рассматривается перенос производства беспилотника "Альтаир" из ОКБ "Симонова" в Екатеринбург на завод УЗГА и окончательное решение будет принято в декабре этого года. Он пояснил, что "вопрос о закрытии программы даже не поднимался", а перенос производства связан с "известными событиями в ОКБ Симонова", связанными с арестом генерального директора ОКБ.

Ранее "Военное Обозрение" выпустило материал, в котором со ссылкой на газету "Ведомости" сообщалось о закрытии программы разработки российского тяжелого беспилотника большой высоты и продолжительности полета класса HALE "Альтаир", на разработку которого уже потрачено более 3 млрд. рублей и передаче технологий на Уральский завод гражданской авиации