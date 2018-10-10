Войти
10.10.2018
Военное обозрение

Всего лишь фейк. В ОПК опровергли закрытие программы БПЛА "Альтаир"

155
0
+1

Никакого решения о закрытии программы производства беспилотного летательного аппарата "Альтаир" не принималось и не приниматься не будет, речь шла только о переносе будущего производства БПЛА на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом решение о нем (переносе) должно быть принято до конца этого года.

https://www.youtube.com/

Источник в оборонно-промышленном комплексе России, знакомый с ситуацией, заявил, что в настоящий момент рассматривается перенос производства беспилотника "Альтаир" из ОКБ "Симонова" в Екатеринбург на завод УЗГА и окончательное решение будет принято в декабре этого года. Он пояснил, что "вопрос о закрытии программы даже не поднимался", а перенос производства связан с "известными событиями в ОКБ Симонова", связанными с арестом генерального директора ОКБ.

Ранее "Военное Обозрение" выпустило материал, в котором со ссылкой на газету "Ведомости" сообщалось о закрытии программы разработки российского тяжелого беспилотника большой высоты и продолжительности полета класса HALE "Альтаир", на разработку которого уже потрачено более 3 млрд. рублей и передаче технологий на Уральский завод гражданской авиации

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Альтаир БПЛА
Компании
ОКБ Симонова
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.09.2018
В России разрабатывают гражданскую версию беспилотника "Альтаир"
09.01.2018
Россия разрабатывает загадочный беспилотный ударный самолет
27.12.2017
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
09.10.2017
Гомзину прилетело: зачем в ОКБ им. Симонова пришли следователи?
18.07.2017
Тяжелые беспилотники "Орион" и "Альтаир" впервые представят на МАКС-2017
28.04.2017
Проекту большого военного беспилотника не хватило денег Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года