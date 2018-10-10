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10.10.2018
ЦАМТО

Первый полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-22М3М состоится после отработки оборудования

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Ту-22М3М
Ту-22М3М.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 9 октября. Первый полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-22М3М состоится после наземных отработок нового оборудования и тестирования двигателей на разных режимах, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Туполев".

"На самолете ведутся наземные отработки нового оборудования, гонки двигателей на различных режимах. Первый вылет состоится по готовности", – сказали в пресс-службе.

Передача глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на наземные и летные испытания состоялась в августе этого года, напоминает агентство.

В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М были установлены новое бортовое радиоэлектронное оборудование и новая информационно-управляющая система, повышены боевая эффективность и радиус поражения. Значительная часть нового бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет был также оснащен новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

09.10.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
Туполев
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