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10.10.2018
ТАСС

Брэнсон заявил, что его корабль совершит суборбитальный полет в ближайшие недели

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Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон.
Источник: © EPA/KIMMO BRANDT

Британский миллиардер отметил, что многие хотели бы стать астронавтами и совершить полет в космос

ТАСС, 9 октября. Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил во вторник, что созданный его компанией Virgin Galactic космический корабль совершит первый суборбитальный полет в течение нескольких недель.

"Мы должны совершить полет в ближайшие недели, а не месяцы. Затем я сам полечу в космос в ближайшие месяцы, а не годы. И вскоре после этого мы начнем отправлять в космос других людей. Ближайшие пару месяцев будут для нас очень захватывающими", - сказал он в интервью телекомпании CNBC, которое дал в Сингапуре.

На вопрос, будет ли достаточным спрос на суборбитальные или орбитальные туристические полеты, Брэнсон ответил: "Если бы сейчас в комнате вместе со мной находились 10 человек, то восемь из них изъявили бы желание отправиться в космос при условии, что это будет им по карману".

"Я думаю, что многие хотели бы стать астронавтами и совершить полет в космос. И нам нужно построить как можно больше кораблей, чтобы мы могли удовлетворить такой спрос", - добавил предприниматель.

CNBC напомнила, что Брэнсон вложил сотни миллионов долларов в разработку космического корабля и одно время заявлял, что сам совершит полет в апреле 2018 года.

Virgin Galactic провела в конце мая 13-е испытание своего корабля SpaceShipTwo. Ожидается, что стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов. Среди тех, кто изъявил желание отправиться на орбиту на этом корабле, - Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
Сингапуp
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Leonardo
Virgin Galactic
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