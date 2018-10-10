Ту-22М3М перед первым полетом проверит двигатели в разных режимах

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии.

Сообщается, что на самолете ведутся наземные отработки нового оборудования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М перед первым полетом отработает двигатели на земле в различных режимах, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Туполев".

"На самолете ведутся наземные отработки нового оборудования, гонки двигателей на различных режимах. Первый вылет состоится по готовности", - сообщили на предприятии.

Как сообщил ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, первый вылет обновленного Ту-22М3М был перенесен на конец октября - начало ноября из-за неготовности самолета. Ранее предполагалось, что обновленная машина впервые поднимется в воздух в сентябре. Выкатка опытного образца Ту-22М3М состоялась 16 августа на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.

Модернизация строевых самолетов Ту-22М3 в вариант Ту-22М3М начнется с 2019 года, первые серийные Ту-22М3М пойдут в войска с 2021 года, заявляли в Объединенной авиастроительной корпорации. Новая модификация отличается новым комплексом цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. По данным "Туполева", у Ту-22М3М значительно расширен боевой потенциал, в том числе увеличен радиус действия. Бывший главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев, который сейчас возглавляет комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщал, что новая версия самолета сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.