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10.10.2018
РИА Новости

Российские десантники впервые примут участие в учениях в Египте

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Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск впервые примут участие в международных антитеррористических учениях в Египте, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Совместные российско-египетские антитеррористические учения "Защитники дружбы-2018" пройдут на территории Египта с 13 по 26 октября. Воздушно-десантные войска России на учении будут представлены одним из подразделений гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство действиями российских военнослужащих в ходе учений возложено на заместителя начальника штаба ВДВ генерал-майора Алексея Наумца.

"Накануне в пункте постоянной дислокации мною был проведен итоговый смотр на готовность личного состава, убывающего в Арабскую Республику Египет. Личный состав, вооружение и военная техника - готовы для участия в международном учении", - приводятся в релизе слова Наумца.

Он также отметил, что всего в учении будет задействовано более 200 военнослужащих Воздушно-десантных войск России. Учения "Защитники Дружбы-2018" пройдут в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2018 год.

09.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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