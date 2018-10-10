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10.10.2018
Интерфакс-АВН

БДК "Иван Моргунов" планируют передать ВМФ в 2019 году - ПСЗ "Янтарь"

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БДК "Петр Моргунов"
Большой десантный корабль "Петр Моргунов".
Источник: Пресс-служба ВМФ

Санкт-Петербург. 9 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" планируется передать Военно-морскому флоту России по графику в 2019 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде.

"Если опираться на график, согласованный с министерством обороны РФ, то срок передачи - 2019 год", - сказал собеседник агентства.

Швартовные испытания планируется начать до конца этого года. "В январе 2019-го - обеспечить заселение на корабль личного состава", - уточнили в пресс-службе "Янтаря".

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" был заложен в Калининграде 11 июня 2015 года, спущен на воду в этом году. По решению флота, эта серия будет состоять всего из двух единиц - головного корабля "Иван Грен", который строился более 20 лет из-за многочисленных переделок проекта, и первого серийного (второго по счету) - БДК "Петр Моргунов". Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 6 тыс. тонн и являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") составляет 4,3 тыс. тонн, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. тонн.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, хорошо зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.

На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут стоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" дальностью действия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

09.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Град РСЗО
Ка-27
Ка-29
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1171 Тапир
11711
БДК 775
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