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10.10.2018
Вестник Мордовии

Газотурбинные летающие Т-80У, Т-80БВ сражались с Т-72Б3 образца 2016 года

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На знаменитом мулинском полигоне в ходе двухсторонних полковых учений первой танковой армии Западного военного округа были задействованы летающие Т-80У, Т-80БВ, а также Т-72Б3 образца 2016 года.

Танкисты, мотострелки и артиллеристы отрабатывали наступление и оборону, сражались с условным противником днем и ночью.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в мероприятии также участвовали БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры, 152-мм САУ "Мста-С", реактивные системы залпового огня РСЗО "Град", "Ураган" и ТОС-1А "Солнцепек".

Также были привлечены оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК "Искандер-М", которые выполнили условные пуски.

В ходе активной фазы учений пары истребителей-бомбардировщиков Су-34 оперативно-тактической авиации, многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ЗВО уничтожили подвижные цели.

Всего было задействовано более 4,5 тыс. военнослужащих и свыше 800 единиц техники.

Фото МО РФ

09.10.2018
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