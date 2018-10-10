Обновленный Ту-22М3М совершит первый полет после отработки оборудования

Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Первый полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-22М3М состоится после наземных отработок нового оборудования и тестирования двигателей на разных режимах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Туполев".

"На самолете ведутся наземные отработки нового оборудования, гонки двигателей на различных режимах. Первый вылет состоится по готовности", - сказали в пресс-службе.

В августе состоялась передача глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на наземные и летные испытания, которые, по заявлению компании "Туполев", должны были состояться до конца третьего квартала 2018 года.

В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М были установлены новое бортовое радиоэлектронное оборудование и новая информационно-управляющая система, повышены боевая эффективность и радиус поражения. Значительная часть нового бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Самолет был также оснащен новой информационно-управляющей системой с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Ту-22М3 - дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году. Это самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего были выпущено 268 самолетов этой модификации.

Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в авиаударах по террористам в Сирии.