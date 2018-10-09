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09.10.2018
Lenta.ru

США испытают F-35 против С-300 и С-400

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Американский истребитель F-35 Lightning II
Американский истребитель F-35 Lightning II.
Источник: © flickr.com, US Air Force

Полномасштабные боевые испытания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II начнутся в ноябре, передает Bloomberg заявление замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

По словам чиновника, полноценные эксплуатационные тесты станут важным шагом на пути к запуску массового производства самолетов, запланированному на середину лета 2019 года.

Издание отмечает, что испытания предполагают оценку возможностей F-35 Lightning II против российских, китайских и сирийских систем ПВО, в частности, зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Полномасштабные боевые испытания истребителей должны были начаться в сентябре, однако были перенесены из-за задержки обновления ПО со стороны компании-производителя Lockheed Martin.

В настоящее время более 320 единиц F-35 Lightning II эксплуатируются на 15 авиабазах по всему миру. Согласно американскому законодательству, покупке Пентагоном 2456 таких истребителей (включая уже приобретенные) должны предшествовать полномасштабные эксплуатационные испытания.

08.10.2018
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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
С-300
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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