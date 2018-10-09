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09.10.2018
Военное обозрение

Израильский министр: С-300 в Сирии могут быть уничтожены и с воздуха, и с земли

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Излюбленной темой для израильских политиков и военных экспертов стала тема, связанная с обсуждением поставок российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Общий посыл такой: Россия "допустила ошибку", поставив сирийским расчётам ПВО ЗРК С-300. И эта поставка "может привести к новому витку эскалации конфликта".

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Аналогичное, кстати, мнение озвучено и Пентагоном. И это мнение однозначно говорит о том, что лица, его озвучившие, уже и не скрывают того, что их страны могут и готовы напрямую поучаствовать в эскалации ситуации на сирийской земле.

Израильская газета Haaretz публикует мнение министра регионального сотрудничества Цахи Ханегби. По словам министра, отправка Россией С-300 в Сирию была ошибкой, но, на самом деле, эффективность этих ЗРК стремится к нулю при условии наличия у Израиля новейших истребителей F-35.

Ханегби:

С-300 сколько-нибудь заметно не укрепят сирийские ПВО. Я сомневаюсь, что они смогут вообще заметить F-35. Эти комплексы могут быть уничтожены и с воздуха, и с земли. Нашей авиации С-300 крылья не подрежут.

Далее министр добавляет, что израильский принцип по противодействию Ирану в Сирии от поставок С-300 никак не изменится.

Ранее в западной прессе были озвучены данные о том, что Израиль в ближайшее время может получить дополнительно самолёты 5-го поколения F-35. На этом фоне стало известно, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху договорился с президентом России о личной встрече – первой после трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ.

08.10.2018
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
С-300
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