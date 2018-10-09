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09.10.2018
ЦАМТО

В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российского оружия

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Владимир Путин и Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 8 октября. Индия осознает, что США могут ввести против нее санкции, но она ведет независимую политику, в связи с чем и купила российское оружие, заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават.

Как передает "РИА Новости", слова генерала приводит издание New Indian Express.

"Да, мы понимаем, что против нас (Индии – прим. ред.) могут быть санкции, но мы ведем независимую политику", – подчеркнул он.

Он также добавил, что России "не следует беспокоиться" из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

"Вы (Россия – прим. ред.) можете быть уверены, что хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой", – заключил генерал.

Как напоминает "РИА Новости", 5 октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели ЗРС С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 млрд. долл. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя, отмечает агентство.

08.10.2018
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