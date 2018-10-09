Научная рота ВМФ России ведет исследования по 23 научным направлениям Военного учебно-научного центра ВМФ

ЦАМТО, 8 октября. В соответствии с указаниями Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, для операторов научной роты ВМФ, дислоцированной в г.Пушкин, было составлено и утверждено проведение научных исследований по 23 научным направлениям ВУНЦ ВМФ "ВМА".

В организации научной деятельности принимают участие 21 кафедра Военно-морского Политехнического института во взаимодействии с НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ, НИИ оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ, НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ.

За каждым оператором научной роты закреплен научный руководитель. Для эффективной организации научной работы выработаны индивидуальные планы и сетевые графики проведения научных исследований, ход выполнения которых отражается в индивидуальных планах работы.

За период функционирования научной роты ВМФ операторами этого подразделения оформлено 37 заявок на выдачу патента на изобретение, разработано 139 рационализаторских предложений, подано 43 заявки на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, опубликовано 260 статей в научных журналах и сборниках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.