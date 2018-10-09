Экипаж БДК "Петр Моргунов" завершил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Выведенный в спусковой плавучий док ПД-8 для спуска на воду строящийся для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Пётр Моргунов" (заводской номер 0302) проекта 11711. Калининград, 25.05.2018.

ЦАМТО, 8 октября. Сформированный экипаж большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов", находящегося на завершающем этапе постройки на ПСЗ "Янтарь", завершил полный цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

О завершении подготовки экипажа корабля руководство Объединенного учебного центра ВМФ доложило Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королеву.

В ходе подготовки, которая проходила с августа по октябрь месяц по специальным программам, обучение прошли корабельные боевые расчеты, а также личный состав по своим военно-учетным специальностям. Особое внимание в рамках обучения экипажа БДК "Петр Моргунов" было обращено на подготовку к приему корабля от промышленности и готовность к участию в испытаниях корабля, которые начнутся в первом полугодии 2019 года.

Планируется, что заселение экипажа на большой десантный корабль состоится в декабре месяце текущего года. В соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ корабль несет на борту наименование "Петр Моргунов" (в честь первого кавалера Ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова). БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015 года. Головной корабль этого проекта – БДК "Иван Грен". Проект БДК 11711 – это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 1960-1970 гг. ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. При строительстве нового БДК был использован весь накопленный опыт. БДК "Петр Моргунов" является крупнейшим в своем классе и имеет водоизмещение 5000 т, корабль планируется принять в состав ВМФ после завершения всех этапов испытаний.

Согласно техническим требованиям, которые предъявило Главное командование ВМФ, на БДК "Петр Моргунов" размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Помимо этого, погрузка техники может производиться и самостоятельно, через аппарель.

БДК "Петр Моргунов" сможет принять на борт 13 танков, или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки усиленного батальона морской пехоты. На корабле существенно улучшены бытовые условия для размещения и проживания экипажа, десантников и морской пехоты. БДК "Петр Моргунов" имеет дальность плавания до 4000 миль, что позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне. На борту БДК "Петр Моргунов" могут временно базироваться различные типы корабельных вертолетов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.