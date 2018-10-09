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09.10.2018
ТАСС

Тренировочный комплекс Новороссийской военной базы Черноморского флота сдадут к концу года

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ЧФ
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Также будут введены здания штаба и корабельный магазин, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Учебно-тренировочный комплекс для отряда по борьбе с подводными диверсантами Черноморского флота в Новороссийске введут в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Астафьев сообщил, что командующий войсками округа Александр Дворников проинспектировал строящиеся объекты Новороссийской военной базы Черноморского флота, включающие шестиэтажный штаб и общежитие для личного состава.

"До окончания текущего года на территории Новороссийской военной морской базы будут введены в эксплуатацию здания штаба, корабельный магазин, а также учебно-тренировочный комплекс, который включает в себя бассейн, комплекс водоподготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников", - сказал Астафьев.

08.10.2018
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