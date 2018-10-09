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09.10.2018
Российская газета

СМИ: Британские дроны готовят к битве с Россией на Ближнем Востоке

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Стая дронов
Стая дронов.
Источник: rg.ru

На учениях в Омане Saif Sareea З вооруженные силы Великобритании впервые будут использовать большое количество военных воздушных дронов против условного противника. Его роль отведена России.

"Британские войска готовятся к битве с российскими военными с помощью флота коммерческих беспилотников стоимостью менее 1000 фунтов стерлингов", - пишет газета The Times.

Предполагается, что в ходе маневров будет отрабатываться и изучаться "русская тактика" применения беспилотных аппаратов. Кроме воздушных дронов, британская армия также будет тестировать дистанционно управляемый 30-тонный бронированный трактор, предназначенный для обезвреживания заминированных препятствий.

”Мы пытаемся противостоять тем, кто может быть лучше всех вооружен, тем, кто может иметь лучшую подготовку, и тем, кто может поставить перед нам самые сложные задачи", - сказал командующий сухопутными войсками во время учений бригадный генерал Зак Стеннинг.

Справка "РГ"

Учения "Saif Sareea-3" ("Быстрый меч") являются совместным мероприятием Великобритании и Омана. От Британии в них участвуют 5,5 тысяч военнослужащих, 200 единиц бронетехники, в том числе 66 танков Challenger 2, шесть военных кораблей и восемь самолетов Typhoon. Роль противника отводится бронетехнике, имитирующей российские танки Т-72. Учения планируется завершить "демонстрацией огневой мощи", что позволит протестировать способность Великобритании и Омана действовать в тяжелых условиях путем развертывания совместной войсковой группировки.


Николай Грищенко

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Оман
Россия
Продукция
Challenger 2
EF-2000
Т-72
Проекты
БПЛА
Военные учения
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