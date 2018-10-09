Враг не пройдет: в Сирии ЗРПК "Панцирь-С1" защитит С-300ПМ от БЛА и ракет

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Любые попытки атаковать позиции развернутых в Сирии ЗРК С-30ОПМ будут обречены на провал. Как считают военные эксперты, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" могут нейтрализовать любую угрозу, будь то удары высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов или ракет различного предназначения, в том числе крылатых, оперативно-тактических и других.

ЗРПК оборудован современной оптико-радиолокационной системой и способен имеющимся ракетным вооружением уничтожать цели на дистанциях от 1200 до 20 000 м и на высоте от 15 до 15 000 м.

Пушки могут работать на дальностях до 4000 м и на высоте от 0 до 3000 м. Максимальная скорость поражаемых целей составляет до 1000 м/с. "Панцирь-С1" одновременно способен атаковать 4 цели.

Высокие характеристики ЗРПК подтвердил случай уничтожения новейшей ракеты израильского оперативно-тактического комплекса LORA в декабре минувшего года. Данная цель относительно небольшая: ее длина 5 м. Вес около 1,7 т. Дальность стрельбы достигает 300 км. Тем не менее, она была успешно нейтрализована. Та же участь постигнет и другие средства воздушного нападения, если они окажутся на "мушке" этой системы российского производства.

Как считают специалисты, случай потери одного из "Панцирей" в ходе израильской атаки проанализирован и из случившегося сделаны соответствующие выводы.

Лев Романов