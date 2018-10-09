Эстония и Финляндия проведут в эстонских территориальных водах военно-морские учения Baltic Shield

Вступивший в состав полицейской и пограничной службы Эстонии патрульный корабль PVL-203 Raju постройки эстонского судостроительного предприятия Baltic Workboats AS. Таллин, 16.08.2018.

Таллин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Эстонско-финляндские военно-морские учения Baltic Shield стартуют в понедельник в территориальных водах Эстонии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, учения начнутся с противоминного этапа, в ходе которого будут отрабатываться поиск и уничтожение взрывных веществ времен Первой и Второй мировых войн.

Учения продлятся до 11 октября, в них примут участие штабной корабль ВМС Эстонии Wambola. На его борту наряду со штатным составом будут также работать команды саперов-водолазов и здесь же дислоцируется штаб учений.

Со стороны Эстонии в учениях также примет участие минный тральщик Ugandi.

Из состава ВМС Финляндии в учениях примут участие военные корабли Katanpaa, Purunpaa и Vahterpaa.