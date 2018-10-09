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09.10.2018
Интерфакс-АВН

Эстония и Финляндия проведут в эстонских территориальных водах военно-морские учения Baltic Shield

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Патрульный корабль PVL-203 Raju
Вступивший в состав полицейской и пограничной службы Эстонии патрульный корабль PVL-203 Raju постройки эстонского судостроительного предприятия Baltic Workboats AS. Таллин, 16.08.2018.
Источник: Albert Truuväärt / www.pealinn.ee

Таллин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Эстонско-финляндские военно-морские учения Baltic Shield стартуют в понедельник в территориальных водах Эстонии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, учения начнутся с противоминного этапа, в ходе которого будут отрабатываться поиск и уничтожение взрывных веществ времен Первой и Второй мировых войн.

Учения продлятся до 11 октября, в них примут участие штабной корабль ВМС Эстонии Wambola. На его борту наряду со штатным составом будут также работать команды саперов-водолазов и здесь же дислоцируется штаб учений.

Со стороны Эстонии в учениях также примет участие минный тральщик Ugandi.

Из состава ВМС Финляндии в учениях примут участие военные корабли Katanpaa, Purunpaa и Vahterpaa.

08.10.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Финляндия
Эстония
Проекты
Военные учения
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