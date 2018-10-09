В Индии ответили на угрозы США покарать за покупку российских С-400

Индия купила российские зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", несмотря на угрозы США ввести санкции, поскольку ведет независимую политику. Об этом заявил начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават, передает The New Indian Express.

Он отметил, что Москва может быть спокойна, "поскольку Нью-Дели поддерживает контакты с Вашингтоном для получения технологий, но Индия остается независимой". Генерал добавил, что, помимо С-400, у Индии есть интерес к покупке у России вертолетов Камова, а также иных вооружений.

5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 для Нью-Дели. Ранее, 27 сентября, сообщалось, что системы "Триумф" должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит ЗРК на 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем С-400 после Китая и Турции.

В тот же день США напомнили своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции. США уже пошли на такой шаг, введя рестриктивные меры против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за покупку истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.