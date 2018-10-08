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08.10.2018
Российская газета

Россия не откладывала поставки Су-35 в Индонезию из-за санкций

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Су-35
Су-35.
Источник: rg.ru

Согласно контракту, поставки российских многофункциональных истребителей Су-35 в Индонезию намечены на 2019 год, речь о поставке в октябре 2018-го не идет.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отправка первых самолетов должна была произойти уже в 2018 году, но была отложена из-за санкций США.

- В соответствии с условиями контракта поставка первых истребителей должна быть выполнена со следующего года. О возможности поставить машины в октябре договоренности не было, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Индонезия заказала российские боевые самолеты в феврале 2018 года. Договор предусматривает поставку 11 истребителей на сумму 1,14 миллиарда долларов. США пытаются всеми силами сорвать сделку, не желая усиления военной мощи Индонезии и ослабления своего близкого союзника в регионе, Австралии. В 90-е годы Вашингтон ввел эмбарго на продажу оружия и авиадеталей в Индонезию

- Проведение сделки с Россией будет продолжаться, как и планировалось, независимо от позиции Соединенных Штатов, - заявил Military Watch Magazine представитель министерства торговли Индонезии Оке Нурвана,


Антон Валагин

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Австpалия
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
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