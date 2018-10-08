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08.10.2018
Российская газета

Появилось новое видео систем С-300 в Сирии

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ЗРК С-300 "Фаворит"
ЗРК С-300 "Фаворит".
Источник: rg.ru

Телеканал "Звезда" опубликовал новое видео транспортной операции по доставке в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит".

Напомним, решение предоставить Сирии современные системы ПРО было принято властми РФ после трагедии с российским самолетом-разведчиком Ил-20. Прикрываясь им, в сирийское небо вошли истребители ВВС Израиля. Выпущенной с земли зенитной ракетой Ил-20 был сбит, погибли 15 членов его экипажа. Вину за инцидент Москва возложила на Иерусалим.



Вскоре были озвучены ответные меры: Сирии предоставят сосвременные средства ПВО и РЭБ, недружественные самолеты быдут подавляться на подходах к воздушному пространству Сирии. В ночь на 2 октября зенитные системы С-300 "Фаворит!" были доставлены на авиабазу Хемймим военно-транспортными самолетоми Ан-124 "Руслан". Ранее гигантские транспортники доставили в Сирию комплексы ПВО С-400 для защиты базы.

Вместе с С-300 в Сирии заработает автоматическая система управления ими, до сих пор применявшаяся только в армии России. Это, по мнению экспертов, будет даже посерьезнее ракет - сирийские "Фавориты" смогут получать информацию о целях от российского С-400 и действовать совместно со средствами РЭБ, которые представлены в САР новейшими образцами. Расчеты зенитных систем обучат за несколько месяцев, курировать их работу будут офицеры из России.


Антон Валагин

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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