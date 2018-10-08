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08.10.2018
Военный паритет

Фрегат Тип 31е. Попытка ускорить программу

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Рисунок фрегата Типа 31e
Рисунок фрегата Типа 31e.
Источник: janes.com

Правительство Великобритании опубликовало уведомление о контракте, призывающее промышленность к выражению заинтересованности в получении предквалификационного вопросника (pre-qualification questionnaire - PQQ) для новой попытки приобретения фрегатов Типа 31e для Королевского флота, сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com (2 октября).

В рамках программы, предусматривающей приобретение пяти новых кораблей взамен действующих фрегатов общего назначения Тип 23, ожидается, что первый корабль будет передан флоту в 2023 году, а остальные к 2028 году. В соответствии с мандатом, предусмотренным Национальной стратегией Соединенного Королевства в области судостроения, программа нацелена на максимальное присутствие британских компонентов в фрегатах.

Выпуск уведомления о контракте требует, чтобы промышленность выразила свою заинтересованность к 12 октября, и PQQ будет использоваться для выбора подходящих участников для этапа конкурсного проектирования (competitive design phase - CDP) программы.

07.10.2018
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Великобритания
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