Фрегат Тип 31е. Попытка ускорить программу

Правительство Великобритании опубликовало уведомление о контракте, призывающее промышленность к выражению заинтересованности в получении предквалификационного вопросника (pre-qualification questionnaire - PQQ) для новой попытки приобретения фрегатов Типа 31e для Королевского флота, сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com (2 октября).

В рамках программы, предусматривающей приобретение пяти новых кораблей взамен действующих фрегатов общего назначения Тип 23, ожидается, что первый корабль будет передан флоту в 2023 году, а остальные к 2028 году. В соответствии с мандатом, предусмотренным Национальной стратегией Соединенного Королевства в области судостроения, программа нацелена на максимальное присутствие британских компонентов в фрегатах.

Выпуск уведомления о контракте требует, чтобы промышленность выразила свою заинтересованность к 12 октября, и PQQ будет использоваться для выбора подходящих участников для этапа конкурсного проектирования (competitive design phase - CDP) программы.