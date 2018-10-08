Business Insider (США): Мы спросили членов экипажа "Абрамса", что они думают о российском танке нового поколения Т-14 "Армата"

Форт-Блисс (Техас) - Члены экипажа американского танка "Абрамс" демонстрировали свою боевую машину журналистам на полигоне Форт-Блисс, когда их спросили о российском танке Т-14 "Армата". Сначала танкисты Вооруженных сил США не хотели критиковать передовую разработку России, но все же согласились дать свои комментарии на условиях анонимности.

Т-14 был разработан в рамках более широкого российского проекта универсальной боевой платформы "Армата", на основе которой кроме танка построены также БПМ Т-15 и самоходная гаубица "Коалиция-СВ". Т-14 оснащен 125-миллиметровой пушкой и системой автоматической перезарядки. Для сравнения, калибр пушки американских "Абрамсов" на 5 миллиметров меньше.

"Экипаж Т-14 состоит из трех человек. Все члены экипажа находятся в защитной (броне) капсуле, поэтому, вероятно, они хорошо защищены", - похвалил российскую разработку один из американских танкистов. Однако, проблемой он назвал систему автоматической перезарядки. "Посмотрите вокруг. Видите, как здесь грязно? Нужно что-то, что будет работать при любых условиях. В общем, я думаю, россияне любят создавать вещи, такие как АК, которые можно бросить в грязь, а они все равно будут стрелять. Но мне кажется при разработке Т-14 они отказались от этой особенности в пользу эффектности", - добавил американский танкист.

Он также отметил, что члены экипажа заряжают пушку значительно быстрее, чем любая современная система автоматической перезарядки. "Боеприпасы очень тяжелые и длинные, а башня небольшого размера. Из-за этого у Т-14 автоматизирована вся башня. Но что произойдет, если что-то пойдет не по плану посреди боя? Кому-то придется подниматься в башню, покинув свою позицию? Не знаю даже", - пояснил американский танкист.

"Давайте представим ситуацию, когда возникла ошибка", - добавил другой член экипажа "Абрамса". "Сколько времени понадобится, чтобы открыть машину, открыть люк и спуститься туда?", - добавил он.

Танкистам также задали вопрос, что они думают о идее беспилотной версии Т-14. "С технической точки зрения, беспилотный танк сделать чрезвычайно трудно. Вот я работаю над тем, чтобы поддерживать работу этих танков, а они все равно выходят из строя", - пояснил один из членов экипажа "Абрамса", указав на сложность поддерживать боеспособность автоматизированных танков.

Москва изначально планировала поставить на вооружение 2 тысячи 300 Т-14 к 2020 году. Но потом ей пришлось отказаться от таких планов из-за нехватки денег.

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Дэниел Браун (Daniel Brown)