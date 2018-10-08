Войти
08.10.2018
Интерфакс-АВН

Посол Индонезии объяснил задержки в реализации контракта по поставкам российских Су-35 не санкциями США, а техническими деталями

253
0
0
Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Задержка в исполнении контракта на поставку Россией 11 самолетов Су-35 Индонезии не связана с антироссийскими санкциями США, заявил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Это связано с техническими деталями, а не с санкциями", - сказал В.Суприяди "Интерфаксу".

Посол напомнил, что, согласно контракту, Индонезия частично заплатит за самолеты товарами. "В контракте указаны как минимум шестнадцать продуктов, и сейчас министр торговли вместе со своим коллегой из России обсуждает их тип. Процесс все еще идет", - пояснил глава индонезийской дипмиссии.

В минувшую пятницу российский источник опроверг информацию о том, что реализация контракта на поставку истребителей Су-35 Индонезии отложена из-за американских санкций. "Выполнение контракта никто не откладывал", - сказал "Интерфаксу" источник.

"Санкции - это, безусловно, препятствие. Контракт в силе. Необходимо решить некоторые технические вопросы, после этого можно будет приступить к его реализации", - сказал собеседник агентства.

О том, что реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии откладывается, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства.

"Договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена", - пишет газета.

В пресс-службе "Рособоронэкспота" в минувший четверг "Интерфаксу" заявили, что не будут комментировать эту информацию.

По данным "Коммерсанта", в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

"Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", - сообщал "Коммерсант".

Между тем как сообщал "Интерфакс", в середине сентября начальник информационно-коммуникационного центра Минобороны Индонезии генерал Тотока Сугиарто сообщал, что ВВС Индонезии рассчитывают получить первые два многофункциональных истребителя Су-35 в 2019 году. По его словам, поставка будет осуществлена тремя партиями, состоящими из двух, четырех и пяти самолетов.

Министр обороны Индонезии Рьямизарда Рьячуду заявлял, что 50% стоимости контракта будет оплачено поставками традиционных экспортных товаров из Индонезии.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительными особенностями самолета называют новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, а также новую радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. Кроме того, у Су-35 новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

С 1992 года в Индонезию были поставлены истребители Су-27 и Су-30МК2 и авиационные средства поражения к ним, вертолеты Ми-17В-5, МИ-35П, боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80, автоматы Калашникова "сотой" серии. Россия предоставляла Индонезии кредиты на приобретение российских вооружений.

Джакарта рассматривала возможность приобретения у России дизель-электрических подводных лодок проекта 636, самолетов-амфибий Бе-200 в противопожарном варианте, противокорабельных ракет "Яхонт".

Первым зарубежным заказчиком российских Су-35 в 2015 году стал Китай.

06.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Бе-200
БМП-3
БМП-3Ф
БТР-80
Ми-17
Ми-17В5
Ми-35
Су-27
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Су-35
Х-61 Яхонт
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Сухой ПАО
Проекты
636.3
877 Палтус
Похожие новости
08.11.2017
Россия и Индонезия обсуждают поставку дополнительной партии БМП-3Ф для морской пехоты - замглавы ФСВТС
13.09.2007
Состояние и перспективы сотрудничества России и Индонезии в сфере ВТС (к визиту в Джакарту президента РФ Владимира Путина)
06.11.2014
"Рособоронэкспорт" рассчитывает заключить новые контракты с Индонезией
12.05.2011
"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Перу лучшие образцы боевых систем
11.05.2011
Россия и Перу: партнерство, основанное на доверии и передовых оборонных технологиях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 06:00
  • 1
"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
  • 08.10 05:38
  • 757
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 05:32
  • 48
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 08.10 05:17
  • 166
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 08.10 04:26
  • 49
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 08.10 03:00
  • 21
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 08.10 01:05
  • 69
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 00:07
  • 1655
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.10 21:05
  • 27
СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
  • 07.10 20:56
  • 5
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 07.10 20:35
  • 257
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 07.10 19:14
  • 133
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 07.10 18:30
  • 80
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 07.10 17:23
  • 22
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 07.10 14:36
  • 7594
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков