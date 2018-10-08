Посол Индонезии объяснил задержки в реализации контракта по поставкам российских Су-35 не санкциями США, а техническими деталями

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Задержка в исполнении контракта на поставку Россией 11 самолетов Су-35 Индонезии не связана с антироссийскими санкциями США, заявил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Это связано с техническими деталями, а не с санкциями", - сказал В.Суприяди "Интерфаксу".

Посол напомнил, что, согласно контракту, Индонезия частично заплатит за самолеты товарами. "В контракте указаны как минимум шестнадцать продуктов, и сейчас министр торговли вместе со своим коллегой из России обсуждает их тип. Процесс все еще идет", - пояснил глава индонезийской дипмиссии.

В минувшую пятницу российский источник опроверг информацию о том, что реализация контракта на поставку истребителей Су-35 Индонезии отложена из-за американских санкций. "Выполнение контракта никто не откладывал", - сказал "Интерфаксу" источник.

"Санкции - это, безусловно, препятствие. Контракт в силе. Необходимо решить некоторые технические вопросы, после этого можно будет приступить к его реализации", - сказал собеседник агентства.

О том, что реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии откладывается, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства.

"Договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена", - пишет газета.

В пресс-службе "Рособоронэкспота" в минувший четверг "Интерфаксу" заявили, что не будут комментировать эту информацию.

По данным "Коммерсанта", в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

"Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", - сообщал "Коммерсант".

Между тем как сообщал "Интерфакс", в середине сентября начальник информационно-коммуникационного центра Минобороны Индонезии генерал Тотока Сугиарто сообщал, что ВВС Индонезии рассчитывают получить первые два многофункциональных истребителя Су-35 в 2019 году. По его словам, поставка будет осуществлена тремя партиями, состоящими из двух, четырех и пяти самолетов.

Министр обороны Индонезии Рьямизарда Рьячуду заявлял, что 50% стоимости контракта будет оплачено поставками традиционных экспортных товаров из Индонезии.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительными особенностями самолета называют новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, а также новую радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. Кроме того, у Су-35 новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

С 1992 года в Индонезию были поставлены истребители Су-27 и Су-30МК2 и авиационные средства поражения к ним, вертолеты Ми-17В-5, МИ-35П, боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80, автоматы Калашникова "сотой" серии. Россия предоставляла Индонезии кредиты на приобретение российских вооружений.

Джакарта рассматривала возможность приобретения у России дизель-электрических подводных лодок проекта 636, самолетов-амфибий Бе-200 в противопожарном варианте, противокорабельных ракет "Яхонт".

Первым зарубежным заказчиком российских Су-35 в 2015 году стал Китай.