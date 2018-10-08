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08.10.2018
ЦАМТО

Министр обороны провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Минобороны России

ЦАМТО, 5 октября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 5 октября состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Министр обороны предложил обсудить четыре тематических вопроса, включенных в повестку дня совещания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Первый был посвящен повышению исправности ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

"Во исполнение поручения Верховного Главнокомандующего продолжаем развивать ядерную триаду. В частности, такой ее важный компонент, как стратегическая авиация", – пояснил Сергей Шойгу.

Министр обороны проинформировал, что для продления сроков службы и повышения эффективности применения самолетов Ту-160 и Ту-95МС компания "Туполев" и предприятия кооперации осуществляют их сервисное обслуживание в рамках жизненного цикла, а также ремонт и модернизацию.

Одновременно ведется работа по воспроизводству стратегического самолета Ту-160М.

На селекторе обсуждались меры, которые позволят поддерживать установленное президентом России количество исправных ракетоносцев.

Особое внимание было уделено выполнению опытно-конструкторской работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Самолеты данного класса призваны сменить Ан-26, срок службы которых подходит к концу: 80% таких машин будет выведено из эксплуатации до 2030 года.

"Обновление парка военно-транспортной авиации должно проходить в строгом соответствии с госконтрактом", – подчеркнул Сергей Шойгу, сообщив, что в настоящее время остается открытым ряд вопросов относительно сроков изготовления самолета и его массы.

О том, как они решаются, доложил генеральный директор Авиационного комплекса имени С.В.Ильюшина.

Также на селекторе рассматривались вопросы, связанные с ходом выполнения госконтракта на изготовление и поставку космических аппаратов "Барс-М".

Как отметил глава военного ведомства, "Министерство обороны планомерно совершенствует систему мониторинга обстановки из космоса, значимое место в ней отводится современным спутникам".

В связи с этим своевременная реализация задач по изготовлению и модернизации спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли приобретает особую актуальность.

Были заслушаны представители Ракетно-космического центра "Прогресс" о ходе работ по завершению изготовления космического аппарата "Барс-М".

Заключительный вопрос повестки дня касался подведения итогов IV Армейских международных игр, которые завершились 11 августа.

Министр обороны подчеркнул, что "наши военнослужащие, одержав победу в 18 из 28 конкурсов, вновь стали лидерами в общем зачете, при этом российской сборной принадлежит 26 из 29 установленных на Играх рекордов".

В следующем году пройдут юбилейные, пятые, Армейские игры. Многие турниры планируется провести на территории других государств.

"С каждым годом борьба становится все более напряженной и захватывающей, все сложнее удерживать первые позиции", – подытожил Сергей Шойгу. <…>

05.10.2018
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