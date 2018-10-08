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08.10.2018
ЦАМТО

Рособоронэкспорт: контракт на поставку Индии ЗРС С-400 – крупнейший за всю историю компании

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Книга-фотоальбом "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества"
На презентации книги-фотоальбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества".
Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 5 октября. В ходе российско-индийского саммита на высшем уровне 5 октября в Нью-Дели Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) подписал контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф".

"Соглашение по поставкам С-400 в Индию – это новая веха в истории военно-технического сотрудничества наших стран. Достижение договоренности свидетельствует о высочайшем уровне доверия и понимания между Индией и Россией. Я уверен, что это соглашение также станет новым импульсом к укреплению и углублению сотрудничества в гражданских отраслях промышленности", – заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Главным преимуществом С-400 является универсальность. Система способна бороться как со всеми типами аэродинамических целей, так и с баллистическими ракетами вплоть до баллистических ракет средней дальности. "Триумф" в разы превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым характеристикам.

"Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стал самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории Рособоронэкспорта, – заявил генеральный директор российского спецэкспортера Александр Михеев. – С сегодняшнего дня мы приступили к его исполнению".

Регулярные встречи руководства России и Индии являются мощным стимулом для развития отношений между странами и играют важную роль в расширении и укреплении военно-технического сотрудничества, которое осуществляется с 1960 года. С этого времени объем поставок в Индию российской продукции военного назначения превысил 65 млрд. долл.

"Рособоронэкспорт готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. В высокой степени готовности находится ряд других крупных контрактов на поставку российских вооружений в Индию, и мы надеемся подписать их в ближайшее время", – цитирует А.Михеева пресс-служба российского спецэкспортера.

05.10.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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