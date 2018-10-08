"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"

Михаил Беляев рассказал ТАСС, что означают на профессиональном языке авиационных специалистов некоторые фразы и выражения, произнесенные им в приложении "Яндекс.Навигатор"

В России мобильным приложением "Яндекс.Навигатор" ежемесячно пользуются более 16 млн человек. Однако если раньше в приложении было только два диктора (Оксана и Дмитрий), то за последнее время этот список значительно расширился. Теперь каждый автомобилист может выбрать себе диктора по душе.

Каждый голос обладает рядом особенностей и по-своему уникален. С августа 2018 года одним из таких комментаторов стал командир борта самолета МиГ-35, шеф-пилот Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", Герой России Михаил Беляев. Он записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Стрелка-курсор сделана в виде новейшего сверхманевренного истребителя МиГ-35.

Самолет МиГ-35 и голос нашего летчика-испытателя Михаила Беляева теперь сопровождает водителей, которые пользуются "Яндекс.Навигатором". В век цифровых технологий, когда смартфон есть практически у каждого, очень важно использовать инструменты диджитал для того, чтобы заинтересовать людей техникой, привлечь в реальный сектор экономики. МиГ в "Яндекс.Навигаторе" — наш очередной проект, направленный на популяризацию авиации и решение этих задач Илья Тарасенко, генеральный директор АО "РСК "МиГ"

"Будем знакомы — командир борта МиГ-35.

Подсказываю маневры, помогаю достигать цели"

Для Беляева этот проект стал необычным, и поначалу он даже отказался участвовать. "Это как-то не свойственно людям нашей профессии — участие в таких мероприятиях. Ну потом мы пообсуждали, поразмышляли, для чего это нужно… Мы популяризируем авиацию и МиГ, чтобы как раз он выходил в массы и люди знали о нем", — признался в интервью ТАСС начальник летной службы, старший летчик-испытатель корпорации Беляев.

"В первую очередь сотрудники РСК "МиГ", их родственники и друзья с большим удовольствием обнаружили, что появилась именно функция МиГ-35 в качестве символа в "Яндекс.Навигаторе", ну и голос Михаила Беляева, — смеется летчик. — Мне трудно сказать, насколько широко это разошлось, но тем не менее моя супруга пользуется и многие люди, которые меня знают".

Однако какие-то специфические фразы и выражения, которыми общаются пилоты и авиадиспетчеры, не всегда бывают понятны простым людям. Поэтому Беляеву пришлось вместе c редакторами их корректировать для удобного восприятия обычных пользователей и даже приходить "к некоторому консенсусу, что на авиационном сленге должно звучать именно вот так". ТАСС отобрал наиболее интересные и нестандартные фразы, озвученные шеф-пилотом корпорации "МиГ" в "Яндекс.Навигаторе", и попросил летчика прокомментировать, что они означают.

Маршрут построен

"Все системы в норме, к взлету готов"

"Вышка, к взлету готов"

В принципе, первая — это действующая реальная фраза, а вторая — из радиообмена. "Вышка — это обычно командно-диспетчерский пункт управления полетами, который дает разрешение на взлет-посадку, на выполнение различных операций", — поясняет Беляев.

"Гордый! К взлету готов"

"Гордый" — это позывной аэродрома Раменское. Для тех, кто работает в авиации, это считается знаковым аэродромом, и большинство авиаторов знает, что такое "Гордый", — говорит летчик, при этом уточняя, что у каждого аэродрома есть свой позывной.

Если это гражданские, они штатные — Шереметьево, Внуково, Домодедово — вышки. У них распределение зон ответственности: "Домодедово-вышка", или "Домодедово-подход", или руление. То есть на разных каналах разные диспетчеры, у которых своя зона ответственности. На военных аэродромах или аэродромах смешанного базирования немного другие позывные, которые могут быть постоянные, а могут быть сменные. То есть на общем канале — это чаще всего определенная частота или первый канал — для всех он постоянный позывной. Например, для аэродрома Раменское это "Гордый", для аэродрома Луховицы — "Лепесток" Михаил Беляев,

Сменные позывные могут быть уже на рабочих каналах с определенной периодичностью. При этом военные летчики обязаны знать все названия. "Например, аэродром может называться Спиртовый — и даже такое бывает", — улыбается летчик.

Найден более быстрый маршрут

"Прошу изменения полетного маршрута"

Обычно при подготовке к любому полету задание четко оговаривается, поясняет Беляев. Определяется маршрут — основной или запасной — для выполнения полета или перелета. То, что прописано в полетном задании.

Истребитель МиГ-35 © Сергей Бобылев/ТАСС

"Рассчитан более быстрый маршрут, набираю высоту"

"Это то, что необходимость изменения возникла, дальше этот маршрут просчитан или бортовым компьютером, штурманом или самим летчиком. И соответственно, такая фраза выдается. Ну с набором высоты — это присказка, — объясняет Беляев. — Был на одной высоте, а теперь пошел выше и дальше".

Вы приехали в промежуточную точку

"Промежуточная точка. Жду дальнейших указаний"

"Такое бывает при выполнении какого-то маршрутного полета, если говорим про военную авиацию, — поясняет Беляев. — Определяются поворотные точки (над ней маршрут меняет свою траекторию, отклонение по курсу, высоте или как-то еще) и эти промежуточные. Это может быть цель или некая точка, над которой надо произвести какое-то действие: коррекцию навигационных систем или изменить, допустим, параметры полета — высоту или скорость".

Вы ушли с маршрута

"Земля не отвечает. Потеря ориентировки. Летим по приборам…"

Эту фразу придумали с редакторами. "В том случае, если пропадает сигнал GPS и свое местоположение этой программой не определяется. То, что было запланировано, программа не понимает, где мы находимся и как мы двигаемся относительно запланированного", — говорит шеф-пилот МиГа.

В реальности говорим о том, что главное — находиться в неком стабильном состоянии по параметрам полета: по высоте и скорости. Мы это контролируем по приборам: летим в прямолинейном горизонтальном положении и в некотором предполагаемом направлении, но мы не понимаем, где мы еще. Самолет стабилизирован, сбалансирован. А в это время мы пытаемся определить свое местоположение и восстановить ориентировку, где находимся и что нам нужно делать Михаил Беляев,

Вы вернулись на маршрут

"Не двойной кульбит в воздухе, но на маршрут вернулись"

Это жаргонная вставка. "Типа того, что ситуация неопределенности завершилась, далее действуем по ранее установленному плану, — рассказывает Беляев. — Но вместо фразы "слава богу" говорим "не двойной кульбит", то есть не то чтоб я сделал там какой-то экстраординарный маневр, который никто не может повторить, но тем не менее я восстановил ориентировку и вернулся на маршрут".

Двойной кульбит — это маневр, который выполняет наш самолет с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). Он считается, наверное, по техническому выполнению со стороны летчика и по аэродинамическим особенностям летательного аппарата наиболее сложным. Такой маневр выполняет только наш истребитель МиГ-29ОВТ. В мире никто такого больше не делает Михаил Беляев,

Истребитель МиГ-29ОВТ © Роман Азанов/ТАСС

Авария

"Впереди неисправный борт…"

В реальной жизни такое тоже имеет место быть, поясняет летчик, ведь, как правило, в воздухе не один самолет, а много. И если у кого-то что-то происходит, тогда диспетчер информирует об этом остальных. "Для того чтобы все участники воздушного движения понимали и каким-то образом давали ему приоритет на изменение, например, маршрута захода на посадку и давали возможность в эфире (радиообмене) высказываться тому, кому дан приоритет. Остальные просто молча слушают, что же происходит", — рассказывает Беляев.

Дорожные работы

"Впереди мощное кучевое облако… Грозовой фронт. Впереди зона турбулентности…"

Грозовой фронт и мощная кучевая облачность считаются опасными явлениями погоды, в которые воздушным судам попадать крайне нежелательно. И необходимо принять все меры, чтобы обойти это путем изменения маршрута или набора высоты. "В мощной кучевой облачности всегда присутствуют восходящие и нисходящие потоки, которые начинают трясти, болтать самолет, и возникает зона турбулентности. Это неблагоприятные явления", — говорит летчик, уточняя, что турбулентность в обычном гражданском самолете и военном ощущается примерно одинаково.

"Но если на гражданском самолете командир воздушного судна тут же включает сигнал всем сесть на свои места и пристегнуть ремни, то на истребителе летчик пристегнут всегда, — поясняет Беляев. — Даже можно сказать, чем меньше по размерам самолет, тем жестче он воспринимает турбулентность и влияние болтанки. А на маленьких самолетах (учебных или авиации общего назначения) еще хуже".

Впереди камера

"Входим в зону ПВО. Похоже, нас кто-то облучает…"

Это некий профессиональный термин, уточняет летчик-испытатель. Зона ПВО (противовоздушной обороны) — общепринятый термин. "Это те зенитные ракетные комплексы и радарные установки, которые находятся на земле, контролируют все воздушное пространство и понимают, кто находится в воздухе — свой или чужой, или неопознанный. И дальше принимается решение на атаку этого воздушного судна или на его пролет", — объясняет Беляев.

Летчик-испытатель Михаил Беляев у истребителя МиГ-35 © Антон Новодережкин/ТАСС

А облучение… на самолетах-истребителях установлены применительно к автомобильной технике радары-детекторы, которые воспринимают радиолокационное облучение, лазерное и пуски ракет по инфракрасному каналу. И летчик-истребитель всегда понимает, что кто-то его облучает и кто-то пытается его обнаружить или уже обнаружил. И более того, по степени облучения понимает — или по нему будет сейчас пуск ракеты, или другое Михаил Беляев,

Что касается времени, говорит летчик, то тут все зависит от того, какое средство ПВО работает по самолету. "Скажем так, если это достаточно близко и самолет находится уже в зоне поражения, то время очень ограничено. Грубо говоря, сравнивая по сигналам с радаром-детектором на автомобиле, обнаружение — это сигнал с уровнем 1–2, дальше подготовка к пуску ракеты — это 3, 4, 5. А когда от 6 до 9 — это уже все, ракета уже пойдет. Ты уже попался в зону действия автомобильного радара — тебя уже сняли".

А вот произносимая Беляевым фраза "Отработаем действия в зоне ПВО" была согласована с редакторами, и они также задали ему вопрос: "А что должен делать самолет в этом случае?"

Для самолетов-истребителей есть так называемые противоракетные маневры, которые направлены на срыв возможности пуска ракеты со стороны средств ПВО. Самолет начинает энергично разворачиваться под 90 градусов с изменением скорости и высоты. Чаще всего сверху вниз с разгона. И выполнять маневрирование так называемой пространственной змейкой. И в этом случае вероятность попадания ракеты гораздо ниже Михаил Беляев,

Летчик-испытатель Михаил Беляев © Антон Новодережкин/ТАСС

До конца маршрута осталось…

"Снижаемся по глиссаде до аэродрома…"

Глиссада — это траектория движения самолета при заходе на посадку как по курсу, так и по высоте. "И в принципе она строго стандартизирована и определена, то есть это именно маршрут по выходу на посадочный курс строго в створ взлетно-посадочной полосы, — объясняет летчик. — То есть в зависимости от удаления самолета до точки касания он должен иметь строго определенные параметры. И вот следование по этой траектории называется глиссадой".

"Выпускаем колеса, до прибытия… Перехожу к рулению. До полной остановки"

Такое есть и в реальности. "Это разделение по этапам — захода на посадку, посадки и самого руления на место стоянки", — уточняет пилот. Есть контрольные точки именно на глиссаде, где командир воздушного судна обязан доложить диспетчеру о состоянии самолета, что он вышел на посадочную прямую, выпущены шасси, закрылки и механизация крыла (для уменьшения посадочной скорости).

"То есть он находится в посадочной конфигурации и готов к выполнению посадки. А после этого для того, чтобы не мешать другим заходящим самолетам по этой же траектории (все идут примерно по одной траектории), диспетчер переводит его на другой канал управления (другую частоту), — рассказывает Беляев. — То, что я уже говорил: "Домодедово-вышка" — это собственно сама посадка, а "Домодедово-руление" — это уже после того, как ты выполнил посадку и сруливаешь с взлетно-посадочной полосы и далее следуешь на стоянку". Это уже происходит на другой частоте и под управлением другого диспетчера. В самом конце, когда самолет остановился, летчики обычно говорят: "На стоянке, выключаюсь, спасибо за управление".

Вы приехали

"Задание выполнено, встретимся на разборе полетов"

Эта фраза про разбор полетов пошла именно от летчиков. Во-первых, процедура подготовки к полету тоже достаточно длительная — "это и постановка задачи кто куда на чем летит, с какой заправкой и какую цель должен выполнить". Дальше — само выполнение полета, а после все снова собираются под руководством командира или руководителя. Каждый докладывает, что он сделал, выполнена или не выполнена задача, по каким причинам она не выполнена и что произошло. А дальше определяется, почему эти отклонения были, кто и как их исправил и кто виноват.

"Но тут все зависит от начальника и командира. Если он достаточно мудрый, выдержанный и воспитанный, то это происходит спокойно, указываются ошибки, говорится о том, как нужно было правильно делать. Если не выдержанный, то там… вплоть до отстранения от полетов и другие выводы", — говорит Беляев.

Летчик-испытатель Михаил Беляев © Антон Новодережкин/ТАСС

В завершение разговора шеф-пилот корпорации "МиГ" признается, что ему было бы интересно услышать в приложении "Яндекс.Навигатор" и "что-то из морской тематики". "Всегда интересно смотреть и слушать, скажем так, неординарных людей, которые подают информацию в каком-то оригинальном стиле. На флоте очень много специфических терминов, необычных и заковыристых типа "задраить верхний рубочный люк" или "осмотреться в отсеках", — говорит с улыбкой летчик Беляев.

"Вместе с нашим шеф-пилотом Михаилом Беляевым и компанией "Яндекс" мы придумали и запустили неординарный проект — авиационный комплекс МиГ-35 на экране "Навигатора". Для популяризации авиационной техники в широких массах стандартных инструментов не всегда достаточно, поэтому мы ищем новые форматы продвижения авиационной техники. На сегодняшний день курсор МиГ-35 в "Яндекс.Навигаторе" скачали уже более 150 тыс. пользователей в России и странах СНГ", — отметила директор департамента информационной политики и общественных коммуникаций РСК "МиГ" Анастасия Кравченко.

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в организации интервью пресс-службу РСК "МиГ"