"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
Михаил Беляев рассказал ТАСС, что означают на профессиональном языке авиационных специалистов некоторые фразы и выражения, произнесенные им в приложении "Яндекс.Навигатор"
В России мобильным приложением "Яндекс.Навигатор" ежемесячно пользуются более 16 млн человек. Однако если раньше в приложении было только два диктора (Оксана и Дмитрий), то за последнее время этот список значительно расширился. Теперь каждый автомобилист может выбрать себе диктора по душе.
Каждый голос обладает рядом особенностей и по-своему уникален. С августа 2018 года одним из таких комментаторов стал командир борта самолета МиГ-35, шеф-пилот Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", Герой России Михаил Беляев. Он записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Стрелка-курсор сделана в виде новейшего сверхманевренного истребителя МиГ-35.
Илья Тарасенко, генеральный директор АО "РСК "МиГ"
"Будем знакомы — командир борта МиГ-35.
Подсказываю маневры, помогаю достигать цели"
Для Беляева этот проект стал необычным, и поначалу он даже отказался участвовать. "Это как-то не свойственно людям нашей профессии — участие в таких мероприятиях. Ну потом мы пообсуждали, поразмышляли, для чего это нужно… Мы популяризируем авиацию и МиГ, чтобы как раз он выходил в массы и люди знали о нем", — признался в интервью ТАСС начальник летной службы, старший летчик-испытатель корпорации Беляев.
"В первую очередь сотрудники РСК "МиГ", их родственники и друзья с большим удовольствием обнаружили, что появилась именно функция МиГ-35 в качестве символа в "Яндекс.Навигаторе", ну и голос Михаила Беляева, — смеется летчик. — Мне трудно сказать, насколько широко это разошлось, но тем не менее моя супруга пользуется и многие люди, которые меня знают".
Однако какие-то специфические фразы и выражения, которыми общаются пилоты и авиадиспетчеры, не всегда бывают понятны простым людям. Поэтому Беляеву пришлось вместе c редакторами их корректировать для удобного восприятия обычных пользователей и даже приходить "к некоторому консенсусу, что на авиационном сленге должно звучать именно вот так". ТАСС отобрал наиболее интересные и нестандартные фразы, озвученные шеф-пилотом корпорации "МиГ" в "Яндекс.Навигаторе", и попросил летчика прокомментировать, что они означают.
Маршрут построен
- "Все системы в норме, к взлету готов"
- "Вышка, к взлету готов"
В принципе, первая — это действующая реальная фраза, а вторая — из радиообмена. "Вышка — это обычно командно-диспетчерский пункт управления полетами, который дает разрешение на взлет-посадку, на выполнение различных операций", — поясняет Беляев.
- "Гордый! К взлету готов"
"Гордый" — это позывной аэродрома Раменское. Для тех, кто работает в авиации, это считается знаковым аэродромом, и большинство авиаторов знает, что такое "Гордый", — говорит летчик, при этом уточняя, что у каждого аэродрома есть свой позывной.
Михаил Беляев,
Сменные позывные могут быть уже на рабочих каналах с определенной периодичностью. При этом военные летчики обязаны знать все названия. "Например, аэродром может называться Спиртовый — и даже такое бывает", — улыбается летчик.
Найден более быстрый маршрут
- "Прошу изменения полетного маршрута"
Обычно при подготовке к любому полету задание четко оговаривается, поясняет Беляев. Определяется маршрут — основной или запасной — для выполнения полета или перелета. То, что прописано в полетном задании.
Истребитель МиГ-35
© Сергей Бобылев/ТАСС
- "Рассчитан более быстрый маршрут, набираю высоту"
"Это то, что необходимость изменения возникла, дальше этот маршрут просчитан или бортовым компьютером, штурманом или самим летчиком. И соответственно, такая фраза выдается. Ну с набором высоты — это присказка, — объясняет Беляев. — Был на одной высоте, а теперь пошел выше и дальше".
Вы приехали в промежуточную точку
- "Промежуточная точка. Жду дальнейших указаний"
"Такое бывает при выполнении какого-то маршрутного полета, если говорим про военную авиацию, — поясняет Беляев. — Определяются поворотные точки (над ней маршрут меняет свою траекторию, отклонение по курсу, высоте или как-то еще) и эти промежуточные. Это может быть цель или некая точка, над которой надо произвести какое-то действие: коррекцию навигационных систем или изменить, допустим, параметры полета — высоту или скорость".
Вы ушли с маршрута
- "Земля не отвечает. Потеря ориентировки. Летим по приборам…"
Эту фразу придумали с редакторами. "В том случае, если пропадает сигнал GPS и свое местоположение этой программой не определяется. То, что было запланировано, программа не понимает, где мы находимся и как мы двигаемся относительно запланированного", — говорит шеф-пилот МиГа.
Михаил Беляев,
Вы вернулись на маршрут
- "Не двойной кульбит в воздухе, но на маршрут вернулись"
Это жаргонная вставка. "Типа того, что ситуация неопределенности завершилась, далее действуем по ранее установленному плану, — рассказывает Беляев. — Но вместо фразы "слава богу" говорим "не двойной кульбит", то есть не то чтоб я сделал там какой-то экстраординарный маневр, который никто не может повторить, но тем не менее я восстановил ориентировку и вернулся на маршрут".
Михаил Беляев,
Истребитель МиГ-29ОВТ
© Роман Азанов/ТАСС
Авария
- "Впереди неисправный борт…"
В реальной жизни такое тоже имеет место быть, поясняет летчик, ведь, как правило, в воздухе не один самолет, а много. И если у кого-то что-то происходит, тогда диспетчер информирует об этом остальных. "Для того чтобы все участники воздушного движения понимали и каким-то образом давали ему приоритет на изменение, например, маршрута захода на посадку и давали возможность в эфире (радиообмене) высказываться тому, кому дан приоритет. Остальные просто молча слушают, что же происходит", — рассказывает Беляев.
Дорожные работы
- "Впереди мощное кучевое облако… Грозовой фронт. Впереди зона турбулентности…"
Грозовой фронт и мощная кучевая облачность считаются опасными явлениями погоды, в которые воздушным судам попадать крайне нежелательно. И необходимо принять все меры, чтобы обойти это путем изменения маршрута или набора высоты. "В мощной кучевой облачности всегда присутствуют восходящие и нисходящие потоки, которые начинают трясти, болтать самолет, и возникает зона турбулентности. Это неблагоприятные явления", — говорит летчик, уточняя, что турбулентность в обычном гражданском самолете и военном ощущается примерно одинаково.
"Но если на гражданском самолете командир воздушного судна тут же включает сигнал всем сесть на свои места и пристегнуть ремни, то на истребителе летчик пристегнут всегда, — поясняет Беляев. — Даже можно сказать, чем меньше по размерам самолет, тем жестче он воспринимает турбулентность и влияние болтанки. А на маленьких самолетах (учебных или авиации общего назначения) еще хуже".
Впереди камера
- "Входим в зону ПВО. Похоже, нас кто-то облучает…"
Это некий профессиональный термин, уточняет летчик-испытатель. Зона ПВО (противовоздушной обороны) — общепринятый термин. "Это те зенитные ракетные комплексы и радарные установки, которые находятся на земле, контролируют все воздушное пространство и понимают, кто находится в воздухе — свой или чужой, или неопознанный. И дальше принимается решение на атаку этого воздушного судна или на его пролет", — объясняет Беляев.
Летчик-испытатель Михаил Беляев у истребителя МиГ-35
© Антон Новодережкин/ТАСС
Михаил Беляев,
Что касается времени, говорит летчик, то тут все зависит от того, какое средство ПВО работает по самолету. "Скажем так, если это достаточно близко и самолет находится уже в зоне поражения, то время очень ограничено. Грубо говоря, сравнивая по сигналам с радаром-детектором на автомобиле, обнаружение — это сигнал с уровнем 1–2, дальше подготовка к пуску ракеты — это 3, 4, 5. А когда от 6 до 9 — это уже все, ракета уже пойдет. Ты уже попался в зону действия автомобильного радара — тебя уже сняли".
А вот произносимая Беляевым фраза "Отработаем действия в зоне ПВО" была согласована с редакторами, и они также задали ему вопрос: "А что должен делать самолет в этом случае?"
Михаил Беляев,
Летчик-испытатель Михаил Беляев
© Антон Новодережкин/ТАСС
До конца маршрута осталось…
- "Снижаемся по глиссаде до аэродрома…"
Глиссада — это траектория движения самолета при заходе на посадку как по курсу, так и по высоте. "И в принципе она строго стандартизирована и определена, то есть это именно маршрут по выходу на посадочный курс строго в створ взлетно-посадочной полосы, — объясняет летчик. — То есть в зависимости от удаления самолета до точки касания он должен иметь строго определенные параметры. И вот следование по этой траектории называется глиссадой".
- "Выпускаем колеса, до прибытия… Перехожу к рулению. До полной остановки"
Такое есть и в реальности. "Это разделение по этапам — захода на посадку, посадки и самого руления на место стоянки", — уточняет пилот. Есть контрольные точки именно на глиссаде, где командир воздушного судна обязан доложить диспетчеру о состоянии самолета, что он вышел на посадочную прямую, выпущены шасси, закрылки и механизация крыла (для уменьшения посадочной скорости).
"То есть он находится в посадочной конфигурации и готов к выполнению посадки. А после этого для того, чтобы не мешать другим заходящим самолетам по этой же траектории (все идут примерно по одной траектории), диспетчер переводит его на другой канал управления (другую частоту), — рассказывает Беляев. — То, что я уже говорил: "Домодедово-вышка" — это собственно сама посадка, а "Домодедово-руление" — это уже после того, как ты выполнил посадку и сруливаешь с взлетно-посадочной полосы и далее следуешь на стоянку". Это уже происходит на другой частоте и под управлением другого диспетчера. В самом конце, когда самолет остановился, летчики обычно говорят: "На стоянке, выключаюсь, спасибо за управление".
Вы приехали
- "Задание выполнено, встретимся на разборе полетов"
Эта фраза про разбор полетов пошла именно от летчиков. Во-первых, процедура подготовки к полету тоже достаточно длительная — "это и постановка задачи кто куда на чем летит, с какой заправкой и какую цель должен выполнить". Дальше — само выполнение полета, а после все снова собираются под руководством командира или руководителя. Каждый докладывает, что он сделал, выполнена или не выполнена задача, по каким причинам она не выполнена и что произошло. А дальше определяется, почему эти отклонения были, кто и как их исправил и кто виноват.
"Но тут все зависит от начальника и командира. Если он достаточно мудрый, выдержанный и воспитанный, то это происходит спокойно, указываются ошибки, говорится о том, как нужно было правильно делать. Если не выдержанный, то там… вплоть до отстранения от полетов и другие выводы", — говорит Беляев.
Летчик-испытатель Михаил Беляев
© Антон Новодережкин/ТАСС
В завершение разговора шеф-пилот корпорации "МиГ" признается, что ему было бы интересно услышать в приложении "Яндекс.Навигатор" и "что-то из морской тематики". "Всегда интересно смотреть и слушать, скажем так, неординарных людей, которые подают информацию в каком-то оригинальном стиле. На флоте очень много специфических терминов, необычных и заковыристых типа "задраить верхний рубочный люк" или "осмотреться в отсеках", — говорит с улыбкой летчик Беляев.
"Вместе с нашим шеф-пилотом Михаилом Беляевым и компанией "Яндекс" мы придумали и запустили неординарный проект — авиационный комплекс МиГ-35 на экране "Навигатора". Для популяризации авиационной техники в широких массах стандартных инструментов не всегда достаточно, поэтому мы ищем новые форматы продвижения авиационной техники. На сегодняшний день курсор МиГ-35 в "Яндекс.Навигаторе" скачали уже более 150 тыс. пользователей в России и странах СНГ", — отметила директор департамента информационной политики и общественных коммуникаций РСК "МиГ" Анастасия Кравченко.
Роман Азанов
ТАСС благодарит за помощь в организации интервью пресс-службу РСК "МиГ"
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