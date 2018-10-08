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08.10.2018
ТАСС

Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года

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Военнослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ заходят в транспортный самолет Ан-26. Архивное фото
Военнослужащие десантно-штурмовой бригады ВДВ заходят в транспортный самолет Ан-26. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Устаревшие машины планируется заменить транспортником Ил-112В

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Не менее 80% военно-транспортных самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года.

Об этом в пятницу заявил министр обороны России Сергей Шойгу. 

"Самолеты данного класса [Ил-112В] призваны сменить Ан-26, срок службы которых подходит к концу. 80% таких машин будет выведено из эксплуатации до 2030 года", - заявил Шойгу и отметил, что вопрос о выполнении конструкторской работы по созданию Ил-112В будет рассматриваться на селекторном совещании в Минобороны.

Глава Минобороны подчеркнул, что "обновление парка военно-транспортной авиации должно проходить в строгом соответствии с госконтрактом", однако отметил, что "остается открытым ряд вопросов относительно сроков изготовления самолета и его массы".

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО. Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием.

05.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ИКАО
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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