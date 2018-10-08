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08.10.2018
ТАСС

Медведев: работа в ОПК выпускников колледжей может быть зачтена как альтернативная служба

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Дмитрий Медведев
Д.А. Медведев в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина на фоне пятого летного опытного образца истребителя ПАК ФА - самолета Т-50-5.
Источник: instagram.com/damedvedev

Премьер отметил, что подобное решение может коснуться только тех, кто идет работать по наиболее дефицитным специальностям

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в перспективе для студентов колледжей, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), это может быть зачтено в качестве альтернативной службы, так же как для студентов вузов. Подумать над такой возможностью он обещал в ходе беседы с преподавательским коллективом Красногорского колледжа.

"Сейчас это не такая проблема, как 10-15 лет назад, но, если она существует, давайте подумаем о синергетическом эффекте. Но это, естественно, только для тех, кто идет работать на оборонное предприятие по наиболее острым дефицитным специальностям", - сказал премьер, отвечая на просьбу одного из педагогов засчитать студентам колледжей, которые идут работать на предприятия ОПК, этот опыт в качестве альтернативной службы в армии.

Медведев напомнил, что Россия достаточно быстро переходит к контрактной службе в армии. По его словам, в конечном итоге Вооруженные силы в скором времени будут преимущественно формироваться на непризывной основе, а служба по призыву будет по остаточному принципу. "Мы действительно в ряде случаев в отношении высших учебных заведений распространяли практику, когда выпускники вместо службы в Вооруженных силах работали на оборонных предприятиях. Такая схема применяется, - уточнил премьер. - Можно ее применить для среднего профессионального обучения, но здесь надо думать". Он призвал сначала посмотреть, как эта практика приживется на базе университетов, а затем рассматривать ее для колледжей.

05.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Военные учения
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