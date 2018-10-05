Главная цель “Анаконды” – война с Россией

Войско Польское готовится к проведению крупнейшего учения “Анаконда-18”, которое развернется на территории и в воздушном пространстве Польши, стран Балтии, а также в акватории Балтийского моря.

Целью маневров является проверка готовности системы управления и командования, также войск стран-членов НАТО к выполнению задач по предназначению и к взаимодействию с органами местной администрации и самоуправления в военное время. Известно, что сценарий учения максимально приближен к реально сложившимся условиям геополитической обстановки. В связи с этим военно-политическое руководство Польши не скрывает, что учения направлены против России.

Напомним, что маневры “Анаконда” проводятся раз в два года. Особенностью мероприятия в текущем году станет то, что география действий впервые охватит Литву, Латвию и Эстонию. Следует отметить, что Варшава задекларировала участие в учении на своей территории лишь 12,5 тыс. военнослужащих, что дает ей возможность не приглашать наблюдателей согласно Венскому документу.

Кроме того, сроки проведения учения будут достаточно растянутыми –более двух месяцев (с начала октября до начала декабря). По информации оперативного командования Войска Польского, маневры “Анаконда-18” будут разбиты на три этапа: в октябре переброска и сосредоточение войск, 7-16 ноября учение с войсками и с 26 ноября по 6 декабря командно-штабное учение.

Предшествовать всему будет военная компьютерная ситуационная игра для командования НАТО и Войска Польского различного уровня, в ходе которой они отработают процедуры организации и передачи руководства при проведении национальной, затем коалиционной операции и военной кампании блока.

Некоторые эпизоды учений будут отрабатываться в городской среде, в том числе в городах Хелме, Велбарке и Белостоке, который, к слову, находится непосредственно у границы с Беларусью.

Так, 10 ноября запланировано силами танковых и механизированных подразделений форсирование водных преград в районе Хелма, то есть организация переправы через Вислу. Такой сценарий отрабатывают уже на протяжении нескольких лет, непрозрачно намекая на белорусский Неман в районе Гродно, и не скрывают, что целью является отработка удара с востока Польши по территории Беларуси. Недавнее учение в Литве «Saber Strike-2018», когда 12-13 июня впервые силы НАТО отработали вопросы форсирования Немана – яркое тому подтверждение.

Далее, 12-13 ноября в районе Вельбарка будет осуществляться тренировка авиации по заходу на посадку на аэродромный участок дороги. Похоже, натовцы предполагают, что в рамках гипотетического конфликта с Беларусью и Россией ракетные комплексы «Искандер» и «Полонез» смогут вывести из строя взлетно-посадочные полосы аэродромов на территории Польши.

Не обойдется и без борьбы с терроризмом на море. Так, запланировано освобождение захваченного судна в районе порта Гдыня в условиях применения оружия массового поражения.

На фоне крупномасштабных операций как оборонительного, так и наступательного характера будут отрабатываться гибридные действия в период переброски войск на север и восток Польши. Здесь официальная Варшава особую роль отводит силам войск территориальной обороны и пограничной охраны, а именно взаимодействию 1-й Подляской бригады ТерО со штабом в Белостоке и местных отделов пограничников.

Особый интерес вызывает эпизод по отселению гражданского населения из района действия армейских подразделений, который запланировано осуществить в Белостоке, к слову, в приграничье с Беларусью.

Напомним, что такую тактику применила гитлеровская Германия – проводилось отселение от границы местного гражданского населения, куда вводились войск вермахта для дальнейшего нападения на СССР.

Похоже Варшава стала забывать уроки истории…

Николай Астровский