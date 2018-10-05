Вслед за двумя МРК Средиземное море покинул "Адмирал Макаров". Кто остаётся?

Вслед за двумя малыми ракетными кораблями, состав постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море покинул фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров". Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Минобороны РФ

Согласно сообщению отдела информационного обеспечения ЧФ, фрегат "Адмирал Макаров", завершив выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ, покинул акваторию Средиземного моря и в настоящее время проходит проливы Дарданеллы и Босфор, следуя к месту постоянного базирования - Севастополь. Ранее состав группировки покинули два малых ракетных корабля "Великий Устюг" и "Град Свияжск".

Необходимо отметить, что ранее корабль принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а после этого участвовал в межфлотском учении кораблей Балтийского и Северного флотов в акватории Балтийского моря. В Средиземном море корабль также отработал задачи по предназначению в ходе учения под руководством главнокомандующего ВМФ России.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года и передан флоту 27 декабря 2017 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356. Корабли этого проекта предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений.