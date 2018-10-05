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05.10.2018
Военное обозрение

Так подпишут или нет? Госдеп опять пригрозил Индии санкциями за С-400

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Госдепартамент Соединенных Штатов в очередной раз предупредил, что сделка Индии с Россией по покупке российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" может привести к введению санкций в отношении Нью-Дели, сообщает ТАСС со ссылкой на агенство Press Trust of India.

Минобороны РФ

Предупреждение от американского Госдепа, по утверждению агенства, было сделано сразу после того, как в СМИ появилась информация о намерении Индии подписать контракт на поставку российских ЗРС С-400 в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию. Неназванный представитель американского Госдепартамента призвал Индию, а также других "партнеров США воздержаться от любых сделок с Россией, иначе они могут попасть под санкции по американскому закону CAATSA". При этом он добавил, что приобретение Индией С-400 у России подпадает под 231 раздел этого закона.

Необходимо напомнить, что CAATSA - подписанный Трампом в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который вносит различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. В нем также предусматриваются санкции против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.

Ранее сообщалось, что индийское правительство приняло решение о приобретении у России пяти полков зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Контракт должен быть подписан во время двухдневного визита Владимира Путина в Индию, начавшегося сегодня. Также сообщалось, что в Нью-дели не собираются отказываться от подписания контракта с Россией, но при этом рассчитывают, что США сделают для Индии исключение.

04.10.2018
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Страны
Индия
Иран
КНДР
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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