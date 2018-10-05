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05.10.2018
ТАСС

Более 500 мотострелков перекрыли границу РФ на горном перевале в Дагестане в рамках учений

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник: Минобороны РФ

Прикрытие десантников с воздуха обеспечила группа огневой поддержки, состоящая из вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Тактический десант из мотострелковых подразделений предотвратил пересечение крупным условным незаконным вооруженным формированием госграницы России в горах Дагестана. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.

"Около 30 групп мотострелков высадились тактическим десантом на горном перевале Дагестана с задачей перекрыть просачивание формирований условного противника через госграницу РФ", - отметили в пресс-службе.

Высадка главных сил тактического воздушного десанта прошла по штурмовому, одновременно с 20 вертолетов Ми-8 АМТШ и двух самых грузоподъемных в мире вертолетов Ми-26. При этом прикрытие десантников с воздуха обеспечила группа огневой поддержки, состоящая из шести вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и шести вертолетов Ми-35.

Более 500 мотострелков в короткие сроки овладели выгодным плацдармом на перевале, организовали огневые засады и нейтрализовали диверсионные группы условного противника, уточнил офицер пресс-службы.

В недельных учениях Южного военного округа, стартовавших в минувший понедельник, принимают участие до 7 тыс. человек и более 2,5 тыс. единиц техники. В маневрах с одной стороны участвуют части 58-й и 8-й общевойсковых армий, 4-й армии ВВС и ПВО, а также Каспийской флотилии. Им противостоят военнослужащие 49-й общевойсковой армии, подразделения морской авиации и морской пехоты Черноморского флота.

04.10.2018
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