"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии

СМИ: США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300

Пентагон считает, что Россия "поступила откровенно безответственно", передав Сирии зенитные ракетные системы С-300. В минобороны США убеждены, что этот шаг - "дополнительное прикрытие гнусной деятельности российских партнеров - Ирана и Сирии". Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, считает, что поставки С-300 в Сирию приведут к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В ответ США намерены использовать стелс-истребители F-22.

Передача Россией Сирии зенитных ракетных систем С-300 - откровенно безответственный шаг, убеждены в Пентагоне. Соответствующее заявление американского оборонного ведомства процитировал в своем твиттере журналист телеканала CNN Райан Браун.

"Видимо, [передача] направлена на дополнительное прикрытие гнусной деятельности российских партнеров - Ирана и Сирии", - заявил Пентагон.

Одновременно с этим госсекретарь США Майк Помпео заявил, что поставки российских ЗРК С-300 в Сирию угрожают Ближнему Востоку дестабилизацией, передает НСН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен принять решение по поводу запланированных поставок российской системы С-300 в Сирию. По словам американского лидера, он не был осведомлен о сложившейся ситуации и пообещал изучить проблему. В Госдепартаменте считают, что поставка российского ЗРК С-300 в Сирию повысит риски эскалации напряженности в САР.

МИД России в ответ на эти обвинения объяснил, что поставка комплексов С-300 в Сирию приведет к стабилизации ситуации в регионе. Об этом сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"На самом деле такие действия приведут к стабилизации региона, потому что мы при необходимости сможем закрыть воздушное пространство там, где нам это потребуется, и, прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии", - подчеркнул дипломат.

Как пишет издание The Drive, в качестве ответа на поставки Дамаску российских С-300 США могут вновь начать использовать в Сирии стелс-истребители F-22 и противорадиолокационные самолеты F-16CJ. Эти самолеты использовались американцами в начале кампании, когда возможности сирийских правительственных войск были не до конца ясны.

17 сентября в Средиземном море произошло крушение российского самолета-разведчика Ил-20. Около 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от сирийского побережья, пропало с радаров. Это произошло в то время, когда истребители F-16 ВВС Израиля наносили авиаудары по сирийской территории, а с крейсера Национальных ВМС Франции "Овернь" производился пуск ракет. Позже выяснилось, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии, который целился в израильский самолет.

О решении Москвы передать Дамаску ЗРК С-300 президент России Владимир Путин лично сообщил сирийскому лидеру Башару Асаду в телефонном разговоре.

"Президент России проинформировал о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны",

- указывалось в заявлении пресс-службы Асада. Стороны также заявили о готовности к взаимодействию, чтобы достичь единства и территориальной целостности Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также позвонил российскому президенту Владимиру Путину после того, как стало известно о скорых поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию. В сообщении правительственной пресс-службы говорится, что Нетаньяху предупредил Путина о возможном росте рисков в регионе.

"Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, отмечается, что Нетаньяху выразил намерение защищать "безопасность и интересы" Израиля в Сирии, имея в виду военные операции на территории Сирии.

Передача Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 "заставит Израиль хорошенько подумать" перед тем, как снова наносить авиаудары по территории САР, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад. "Пусть Израиль попытается [вновь атаковать Сирию], и мы защитим себя - как и раньше", - подчеркнул замминистра.

Поставки ЗРК С-300 в Сирию были завершены 2 октября. Об этом президенту России доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства добавил, что российские и сирийские военные планируют до 20 октября развернуть в Сирии единую систему управления противовоздушной обороной.

При этом США собираются отреагировать на поставки С-300 в Сирию применением истребителей F-22, передает ФАН со ссылкой на американское издание The Drive. Вашингтон не исключает использования в Сирии истребителей F-22 и самолетов F-16CJ, которые уже применялись ВС США в начале сирийской кампании.

Иван Жуковский