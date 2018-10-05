МО РФ требует от США и Грузии объяснить химическое и биологическое оружие в центре Лугара

Вашингтон развернул обширную военно-биологическую программу близ границ РФ, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минобороны рассчитывает получить ответ от Грузии и США - почему в центре Лугара хранятся боеприпасы для химического и биологического оружия. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Минобороны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

По его словам, специалисты ведомства проанализировали материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе о деятельности США в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка. В частности, отметил генерал, в ряде патентов указывается различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

"Возникает закономерный вопрос: "Для чего такие документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара? Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон", - сказал он.

Генерал уточнил, что в описании боеприпасов отмечены, в частности, такие характеристики: "...низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника". По его словам, "это соответствует реализуемой США концепции "бесконтактной войны".

В этих патентах, добавил начальник войск РХБЗ, показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний.

"Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия", - подчеркнул Кириллов.

Деятельность в центре Лугара

В центре Лугара США под видом лечения, вероятно, испытывали токсичный препарат или биологический агент с высокой смертностью, отметил также Кириллов.

По его словам, специалисты ведомства проанализировали материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе о деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в населенном пункте Алексеевка.

Кириллов обратил внимание на случай гибели в центре Лугара пациентов при испытании препарата, названного в документах "Совалди". Он добавил, что препарат был выпущен американской компанией Gilead Sciences, одним из основных держателей акций которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", - заявил генерал.Он уточнил, что несмотря на смерть 24 человек при испытаниях препарата "Совалди" только в декабре 2015 года, "клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов", что "привело к гибели еще 49 человек". "Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется", - подчеркнул генерал.

Кириллов подчеркнул, что указанный препарат "Совалди" зарегистрирован в Реестре лекарственных средств Российской Федерации, "и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая".

Военно-биологическая программа США

США развернули обширную военно-биологическую программу на территории сопредельных с Россией государств. По словам Кириллова, специалисты ведомства проанализировали материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе о деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка.

"Центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", - сказал генерал.

Кириллов уточнил, что цель этих лабораторий - сбор данных об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций со штаммами патогенных микроорганизмов, способных в том числе бороться с действием вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам. "Финансирование этой деятельности в период с 2017 по 2019 годы составит около $1 млрд, причем только в 2019 год в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более $197 млн", - сообщил начальник войск РХБЗ.

Он добавил, что США наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве. "На сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН. Их возможности позволяют проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний", - отметил Кириллов.

Начальник войск войск радиационной, химической и биологической защиты пояснил, что выбор мест размещения лабораторий, по данным Минобороны РФ, не случаен - "многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств".

Кириллов отметил, что США наращивают свой военно-биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями опасных микроорганизмов.

"Соединенные Штаты последовательно наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве", - заявил генерал.

Попытка вывезти материалы граждан РФ

Кириллов также сообщил, что США пытались вывезти биологические материалы российских граждан, что представляет угрозу безопасности РФ.

"Угрозу безопасности Российской Федерации представляет сбор и вывоз за рубеж с незаявленными целями биологических материалов российских граждан. В соответствии с данными федеральной контрактной системы США по заказу Военно-воздушных сил в 2016 году была предпринята попытка сбора синовиальных тканей россиян", - сообщил Кириллов.

Говоря о представленных на брифинге соответствующих данных, Кириллов предложил обратить внимание на переписку исполнителя с заказчиком. "Он уточняет: "...будут ли рассматриваться образцы с Украины?". На это заказчик отвечает: "Нет, все образцы синовиальных тканей и нуклеиновых кислот должны быть получены от граждан России, проживающих в регионе Северного Кавказа. Образцы из Украины правительством США приниматься не будут...", - отметил генерал.

Начальник войск РХБЗ также сообщил, что в рамках проекта "Дженографик" американскими компаниями был осуществлен сбор клинического материала моноэтносов Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона. "Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?", - добавил военачальник.