"Раптор" против "Фаворита": чем США ответят на С-300 в Сирии

The Drive: США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300

В ответ на поставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию США могут возобновить применение истребителей F-22 "Раптор" в регионе. Эти самолеты пятого поколения использовались ВВС США в начальной фазе военной интервенции в САР. Основным предназначением F-22 было подавление и уничтожение сирийской системы ПВО. При этом в коалиции во главе с США считают, что поставки С-300 не изменят положение дел в Сирии кардинальным образом.

ВВС США могут вновь начать активное использование в Сирии стелс-истребителей пятого поколения F-22 "Раптор". Как сообщает американское издание The Drive, эти самолеты, наряду с модернизированными истребителями F-15CJ Vipers, применялись Пентагоном на начальных этапах сирийской кампании.

Основным предназначением F-22 и F-16 в ходе первых месяцев вторжения в Сирию было подавление и уничтожение системы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии. Издание отмечает, что возвращение к подобной тактике обусловлено поставками зенитных ракетных комплексов С-300 из России в руки Дамаска.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что поставки ЗРК С-300 в Сирию вызовут "серьезную эскалацию конфликта, что не может не беспокоить Вашингтон". При этом представитель возглавляемой США международной коалиции, полковник Шон Райан сказал, что "поставки С-300 ничего не изменили".

По версии авторов The Drive, говорить о каких-то изменениях баланса можно будет лишь после того, как армия Асада освоит С-300. "Тогда мы получим более внятное представление о том, что теперь может Дамаск и что Кремль выиграет от этого соглашения", - добавляют авторы статьи.

При этом отмечается, что именно С-300 будут основной целью для ВВС Израиля в ходе грядущих авианалетов на Сирию. Раньше самолеты еврейского государства атаковали в первую очередь позиции ПВО САА и иранских добровольческих подразделений.

Стоит добавить, что истребители F-22 "Раптор" создавались в США именно для противодействия советским зенитным ракетным комплексам. Созданием этой машины занимались такие корпорации, как Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics.

F-22 призван не только уничтожать системы ПВО, но и бороться с истребителями противника, прикрывать войска и тыловые объекты от воздушных ударов и разведки.

Первый полет F-22 совершил еще в 1997 году, а в 2009 году группа американских конгрессменов направила президенту США Бараку Обаме письмо, в котором обосновывала необходимость продолжения строительства F-22 из-за "распространения в мире ЗРК С-300".

Основа проекта "Раптора" - принцип обеспечения повышенной борьбы за живучесть. Конструкторы США попробовали достичь этого с помощью использования принципа "первый заметил - первый убил". Для этого F-22 оснащен новейшими стелс-технологиями, а вооружения спрятаны внутри фюзеляжа, чтобы повысить скрытность.

В России при этом создается самолет, который будет способен не только конкурировать с F-22 на равных, но и значительно превзойдет его по ряду важных показателей.

Истребитель пятого поколения Су-57 был разработан в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации", и в первый раз поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название Су-57. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки первой партии из 12 самолетов в ВКС РФ.

Российский истребитель построен с использованием стелс-технологий, сможет летать на крейсерской сверхзвуковой скорости, а также будет оборудован новейшими средствами радиоэлектронной борьбы.

В конце мая американский журнал The National Interest сравнил Су-57 и J-20 - российский и китайский истребители пятого поколения. Китайский самолет, по словам экспертов, менее заметен радарам, и похож на американский F-22; российский же Су-57, говорится в статье NI, превосходит "китайца" в маневренности. Эти различия можно объяснить разными требованиями военных стратегий и дизайнерскими приоритетами, полагают авторы статьи.

Американский же F-22 регулярно критикуется профессиональными военными и летчиками, в том числе - и в самих США. The Washington Post писала, что эксплуатационные

расходы на данный истребитель намного выше цифр, заявленных Пентагоном. Издание утверждало, что связано это было с уязвимостью радиопоглощающего покрытия, ускоренный износ которого мог вызвать даже обычный дождь. Кроме того, со ссылкой на неназванных американских военных, газета сообщала что один час полета F-22 составляет $44 тыс.

Россия решила поставить в Сирию ЗРК С-300 "Фаворит" после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в небе над Средиземноморьем. В крушении погибли 15 российских военнослужащих, находившихся на борту.

Самолет уже возвращался на авиабазу "Хмеймим", когда звено израильских истребителей F-16 собиралось атаковать сирийские объекты на суше. Самолеты Израиля находились за Ил-20, и ракета сирийской ПВО, выпущенная по F-16, попала прямиком в российский самолет.

Иван Жуковский