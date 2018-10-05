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05.10.2018
Интерфакс-АВН

Посольство России в Лондоне отвергло обвинения британского МИД в серии кибератак, совершенных по всему миру

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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
Министерство иностранных дел России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В посольстве России в Великобритании называют обвинения Лондона в адрес Москвы в совершении кибератак по всему миру грубой дезинформацией.

"Данное заявление является безответственным. Оно, уже по традиции, не подкреплено никакими доказательствами и является еще одним элементом антироссийской кампании, проводимой британским правительством", - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства, размещенном на сайте дипмиссии.

"Таким образом, подобные заявления Форин Офиса являются грубой дезинформацией британского и мирового общественного мнения. Кстати, оно вряд ли случайно совпало со встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе и с объявлением о начале создания в ряде западных государств киберподразделений Вооруженных сил", - отмечают в посольстве.

"Хотели бы напомнить, что во время визита бывшего Мининдел Великобритании Б.Джонсона в Москву в декабре 2017 года Сергей Лавров заявил главе британского МИД, что в случае, если у Лондона есть какие-либо вопросы по кибербезопасности, которые он хотел бы обсудить с российскими специалистами, мы готовы оперативно организовать соответствующие консультации экспертов. Британская сторона отказалась от такого диалога, и единственным разумным объяснением этого является предположение, что сказать по существу им было нечего", - заключили в российской дипмиссии.

Ранее в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за рядом кибератак в мире, и пообещал ответные меры Великобритании и ее союзников. В свою очередь министр обороны Гэвин Уильямсон повторил обвинения в том, что Россия причастна к ряду кибератак, и призвал страны Запада работать над дальнейшей изоляцией Москвы.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Россия
Компании
ГРУ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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