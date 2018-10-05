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05.10.2018
Lenta.ru

Россию обвинили в попытке украсть файлы о крушении "Боинга" над Донбассом

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MH17
MH17.
Источник: Максим Блинов / РИА Новости

Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд в четверг, 4 октября, ее слова передает The Washington Post.

По ее словам, данными по крушению пытались завладеть сотрудники российской разведки. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Ранее в этот же день Бейлевелд заявила, что российские хакеры пытались атаковать Организацию по запрещению химического оружия. По ее словам, четверо россиян прибыли в Нидерланды 10 апреля 2018 года и были пойманы со шпионским оборудованием в отеле неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

04.10.2018
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