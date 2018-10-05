В Минобороны рассказали о пусках новейших комплексов "Сармат"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Космические войска с декабря 2017 года выполнили два пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и один пуск "Ярса", сообщили в Минобороны.

Бросковые испытания "Сармата" проходили в декабре прошлого года и в марте 2018-го.

Кроме того, с "Плесецка" также осуществили пуск "Союза-2.1б", "Союза-2.1в" и ракеты-носителя "Рокот".

В ведомстве также сообщили, что всего на космодромах "Плесецк" и "Байконур" прошло 14 запусков.

"В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов", - добавили в Минобороны.

Сегодня Космические войска России отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры - с космодрома "Байконур" был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В 2020 году ракета должна начать поступать на вооружение.