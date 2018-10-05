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05.10.2018
РИА Новости

Танкисты ВВО учат монгольских военных "карусели" и "качелям"

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Танк Т-72 ВВО. Архивное фото
Танк Т-72 ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Танкисты Восточного военного округа в ходе российско-монгольских военных учений "Селенга-2018" обучают монгольских коллег уничтожению условного противника при помощи "танковой карусели" и "качелей", сообщает пресс-служба ВВО.

"На полигоне "Бурдуны" Республики Бурятия… танкисты Восточного военного округа поделились опытом применения современных приемов огневого поражения. В частности, монгольских танкистов обучают уничтожению условного противника при помощи "танковой карусели" и "качелей", - говорится в сообщении.

Принцип ведения танкового боя "огневой каруселью" заключается в поочередной смене по кругу боевых машин, идущих друг за другом, и поражении "противника" фланговым огнем в движении. "Качели" используются для ведения непрерывного огня несколькими танками, поочередно выезжающими из укрытия.

Отмечается, что эти приемы позволяют постоянно маневрировать или находиться в укрытии. В степной местности полигона "Бурдуны" эта тактика ведения боя полностью себя оправдывает.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. От российской стороны участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО в республике Бурятия. Военнослужащие отрабатывают борьбу с условными незаконными формированиями. Всего в маневрах принимает участие более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц боевой и специальной техники.

04.10.2018
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