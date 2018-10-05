Латвия подписала документы на "Блэк Хоки"

11 сентября Совет министров Латвии одобрил покупку четырех многоцелевых транспортных вертолетов UH-60M для вооруженных сил страны на сумму 175 млн евро, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dziennikzbrojny.pl (2 октября). США окажут финансовую помощь в размере 15,5 млн долл.

2 октября министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и посол США в Риге Нэнси Бикофф Петит подписали необходимые документы по линии FMS.

Подготовка латвийского персонала будет вестись на объектах Национальной гвардии США в штате Мичиган. Этот штат является давним партнером вооруженных сил Латвии. Первый "Блэк Хок" будет принят на вооружение латвийских военных в 2021 году.

Как сообщили латвийские власти, инвестиции в американские вертолеты требуют дополнительного финансирования. С этой целью в 2023/2024 годах программа будет подкреплена правительством на сумму около 80 млн евро.