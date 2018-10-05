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05.10.2018
Военный паритет

Латвия подписала документы на "Блэк Хоки"

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Вертолет UH-60M
Вертолет UH-60M.
Источник: dziennikzbrojny.pl

11 сентября Совет министров Латвии одобрил покупку четырех многоцелевых транспортных вертолетов UH-60M для вооруженных сил страны на сумму 175 млн евро, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dziennikzbrojny.pl (2 октября). США окажут финансовую помощь в размере 15,5 млн долл.

2 октября министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и посол США в Риге Нэнси Бикофф Петит подписали необходимые документы по линии FMS.

Подготовка латвийского персонала будет вестись на объектах Национальной гвардии США в штате Мичиган. Этот штат является давним партнером вооруженных сил Латвии. Первый "Блэк Хок" будет принят на вооружение латвийских военных в 2021 году.

Как сообщили латвийские власти, инвестиции в американские вертолеты требуют дополнительного финансирования. С этой целью в 2023/2024 годах программа будет подкреплена правительством на сумму около 80 млн евро.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
США
Продукция
UH-60
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